Сотні музикантів створюватимуть настрій чернівчанам у День вуличної музики

До участі у Дні вуличної музики у Чернівцях, який традиційно відбудеться 20 травня, зголосилося понад 80 музичних гуртів. Для чернівчан гратимуть сотні музикантів різного віку і кожен матиме змогу обрати музику на свій смак, стати учасником музичного дійства. Музичні дійства відбуватимуться на площах і вулицях міста: працюватиме сім денних, одна нічна та одна рухома сцени.
«Цього вікенду у нашому місті відбудеться чимало цікавих заходів, – каже Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. – Запрошую городян вийти на вулиці і площі, щоби отримати позитивні емоції, насолодитися справжньою музикою – від фольку до рок-н-ролу і джазу. Це буде вельми масштабне свято, яке варто відвідати кожному».
Офіційне театралізоване відкриття Дня вуличної музики відбудеться о 12.00 на сходах Ратуші. Усі сцени свята розпочнуть роботу о 13.00 і розважатимуть чернівчан до 22.00. Нічна сцена працюватиме з 23.00 вечора до 06.00 ранку. Локації Дня вуличної музики:
1. Класична сцена – Дворик Ратуші – виступатимуть музиканти, серед яких сольні виконавці, барди та струнні квартети.
2. Фолк – сцена – сходів Ратуші – програму готують вихованці музичних шкіл, фольклорні колективи та народні аматорські оркестри клубних установ міста.
3. Основна сцена – вул. О.Кобилянської (біля Целанівського центру) – репертуар, присвячений року та поп-року,музиці жанру фанк та інді.
4. Акустична сцена – вул. О.Кобилянської (біля Панської гуральні) – акустична музика, реггі, рок, фолк.
5. Молодіжна сцена – Театральна площа – збирає симпатиків репу, хіп-хопу та вуличних танців.
6. Альтернативна сцена – Площа Філармонії ( 19.00-21.00) – музика у жанрі фанк
7. Театральна музична сцена – Костел «Костел Пречистого Серця Ісуса»- 20.00-22.00 – театралізоване дійство з музичним супроводом.
8. Музичний тролейбус – рухома сцена – музичний тролейбус стартує о 14.00 від Резиденції і рухатиметься за маршрутом: Університет – Гравітон – площа Святої Марії – Дріжджзавод – Караван – готель «Буковина» – проспект Незалежності «Мікрорайон» – вул. Комарова (ЗОШ №6) – ДЕПОт – Південно-Кільцева – Ратуша.
На кожній із зупинок буде міні-концерт, тролейбусом з електронною музикою у супроводі популярних ді-джеїв можуть здійснити поїздку містом усі бажаючі.
9. Нічна сцена – Музей архітектури та побуту під відкритим небом (23:00 і до 06:00 ранку) – вперше працює під час Дня вуличної музики.
На сцені представлена електронна музика різних спрямувань.
У День вуличної музики працюватиме два ярмарки – «Чернівецький фортель» (вул.О.Кобилянської) та «Колоритна Буковина» (Центральна площа), де майстри хенд-мейду презентуватимуть свої вироби. На Соборній площі проходитиме фестиваль вуличної їжі, де можна почастувати різноманітні гастрономічні новинки.
Денне свято вуличної музики завершиться о 22.00 на площі Театральній цікавим файєр-шоу. Нічне свято розпочнеться о 23.00 в музеї під відкритим небом.