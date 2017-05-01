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Президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування економічних та інших санкцій до низки російських компаній
Про це повідомляє прес-служба президента України.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.
До списку таких компаній потрапили, зокрема ТОВ "Мэйл.РУ ГРУП" (ООО "Мэйл.РУ ГРУП"), ТОВ "Вконтакте" (ООО "Вконтакте"), ТОВ "Яндекс" і ТОВ "Яндекс.Україна".
"Заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)", - йдеться в переліку обмежувальних заходів.
Указ президента України не пізніше як у 15-денний строк після підписання підлягає оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Офіційними друкованими виданнями є інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України", газета "Урядовий кур'єр".
Указ Порошенка про блокування сайтів набирає чинності з дня його опублікування.
Таким чином, указ президента набуде чинності не пізніше 1 червня 2017 року.
Джерело: Еспресо