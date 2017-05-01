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Новини
14:07
16 травня

Туристична привабливість Чернівців зросла на третину

14:06
16 травня

Торгуєте побутовою технікою – подбайте про РРО

14:05
16 травня

Як в «Електронному кабінеті» отримати довідку про доходи

13:55
16 травня

День вишиванки у Чернівцях (план заходів)

12:29
16 травня

Представництво ЄС проведе у м. Чернівці «Ярмарок вакансій»

12:15
16 травня

Службове розслідування виявило фальсифікацію медичної документації в пологовому будинку№1 м. Чернівців

11:46
16 травня

Три школи Чернівецької області виграли спортивний майданчик

11:36
16 травня

Перша громадська велоремонтна станція з’явиться у Чернівцях

11:20
16 травня

Вночі у Кіцманському районі зіткнулися два автомобіля під керуванням нетверезих водіїв

14:05
15 травня

Спрощено доступ до професії приватного виконавця

14:02
15 травня

Прокуратура вимагає усунення порушень в установах виконання покарань Чернівецької області

14:00
15 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

13:59
15 травня

Туристичний збір: платники та ставки податку

11:31
15 травня

Чернівецькі школярі стали переможцями Всеукраїнського конкурсу “Сузір’я” “Космічні фантазії”

11:26
15 травня

Чернівчанам повернуть 1,2 мільйона гривень податкової знижки

11:25
15 травня

Обираємо систему оподаткування: єдиний податок

11:24
15 травня

Підприємець – загальносистемник завжди заповнює та подає Додаток Ф2 до декларації

11:14
15 травня

Буковинські прикордонники перемогли на регіональних змаганнях з бігу

11:11
15 травня

У Чернівцях вночі згоріла іномарка

10:58
15 травня

Прокуратура області контролюватиме розслідування про виселення дитини-інваліда

10:54
15 травня

До уваги мешканців м. Новодністровськ та прилеглих сіл!

10:52
15 травня

Фінансування виплати пенсій на Буковині іде за графіком

10:45
15 травня

Фестиваль книги у Чернівцях

10:44
15 травня

Фізичні особи-підприємці Буковини починають виходити з «тіні»

15:10
12 травня

За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
16 травня о 11.00
в сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 13-а позачергова сесія обласної ради VIІ скликання.
17 травня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольги Басараб та начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Володимира Трепка щодо реалізації заходів з підготовки об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 рр. та стану розрахунків за спожиті енергоносії.
17 травня о 18.00
в ресторані «Winston Hall» ( вул. Комарова, 28В) відбудеться благодійна вечірка приурочена до 10-річної діяльності Фонду.
В програмі вечора:
18 травня з 9.00
День вишиванки у Чернівцях
План заходів
18 травня з 10.00 до 16.00
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
18 травня з 10.00 до 13.00
у приміщенні Чернівецького міського центру зайнятості (вул. Воробкевича, 37) відбудеться ярмарок вакансій. 21 роботодавець міста та області пропонуватимуть близько 300 вакансій.
18 травня о 11.00
в обласній державній адміністрації (каб. 301, мала зала засідань) за участю голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня науки.
18 травня о 18:30
біля парклету, що на Театральній площі відбудеться відкриття першої громадської велоремонтної станції у Чернівцях.
Дана установка допоможе велосипедистам та велотуристам міста зробити нескладне технічне обслуговування велосипеда та продовжити поїздку містом.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
19 травня о 20.00
19 травня о 20.00
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Порошенко дозволив заблокувати "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс" і mail.ru

Вчора, 13:42 / Коментарів: 0
Порошенко дозволив заблокувати "Вконтакте", "Одноклассники", "Яндекс" і mail.ru

фото: qalampir.uz

Президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування економічних та інших санкцій до низки російських компаній
Про це повідомляє прес-служба президента України.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

До списку таких компаній потрапили, зокрема ТОВ "Мэйл.РУ ГРУП" (ООО "Мэйл.РУ ГРУП"), ТОВ "Вконтакте" (ООО "Вконтакте"), ТОВ "Яндекс" і ТОВ "Яндекс.Україна".

"Заборона інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru) та соціально-орієнтованих ресурсів "Вконтакте" (www.vk.com) та "Одноклассники" (www.ok.ru)", - йдеться в переліку обмежувальних заходів.


Указ президента України не пізніше як у 15-денний строк після підписання підлягає оприлюдненню державною мовою в офіційних друкованих виданнях.

Офіційними друкованими виданнями є інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України", газета "Урядовий кур'єр".

Указ Порошенка про блокування сайтів набирає чинності з дня його опублікування.

Таким чином, указ президента набуде чинності не пізніше 1 червня 2017 року.

Джерело: Еспресо
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