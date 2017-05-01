Інформаційний центр Європейського Союзу запрошує взяти участь у «Ярмарку вакансій» від Представництва ЄС в Україні та профспілкової організації студентів ЧНУ ім. Ю. Федьковича, який пройде 16 травня 2017 р., з 11:00 до 16:00 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: м. Чернівці, вул. Михайла Коцюбинського, 2, корпус 5 , 2 поверх , Мармурова зала.
На «Ярмарку вакансій» компанії зможуть знайти спеціалістів, а молодь – записатися на стажування або пройти співбесіду у цих компаніях. У заході візьмуть участь як місцеві роботодавці, так і представники європейських міжнародних компаній та проектів.
Усі учасники зможуть безкоштовно пройти тренінг для розвитку навиків, важливих для професіонального зростання:
Тренінг 1: "Презентація можливостей для молоді за програмами Еразмус +" – тренер Юськів Мар ’ яна, відділ міжнародних зв ’ язків ЧНУ ім. Ю. Федьковича
Тренінг 2: "StartUp: від ідеї до власного бізнесу. Основні питання та проблеми стартаперів в регіоні" – тренер Гев'юк Андрій, викладач ЧНУ ім. Ю. Федьковича, спеціаліст ІТ-кластеру
Також учасники зможуть дізнатися про можливості безкоштовного навчання в ЄС для підвищення свого професійного рівня.
За додатковою інформацією звертайтеся до Інформаційного центру ЄС в м. Чернівці по телефону 095 5655535 або пишіть на e-mail eui@chnu.edu.ua.