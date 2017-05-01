Військова кафедра ЧНУ

Моральна стійкість, інтелект, фізична підготовка - основні критерії для навчання на військовій кафедрі
Кафедри військової підготовки у вищих навчальних закладах здійснюють підготовку офіцерів запасу з числа громадян України, котрі здобувають, або вже мають вищу освіту, отримали звання не нижче бакалавра та за своїм станом здоров’я придатні до військової служби.
Навчання на військовій кафедрі - справа добровільна.
Чи кожен бажаючий, може пройти навчання на кафедрі військової підготовки? Не кожен.
Так, особа, котра має на меті вчитися на військовій кафедрі, повинна бути громадянином України, молодшою 25 років, придатною до військової служби за станом здоров'я та за морально-вольовим якостям характеру.
Потенційний студенти військової кафедри повинні пройти конкурсний відбір і медогляд. Стан здоров'я оцінить призовна комісія, фізичну відповідність решти вимогам протестують безпосередньо на кафедрі: нормативи для юнаків - біг на дистанцію у 100 метрів, три кілометри, підтягування; для дівчат – належне виконання комплексно-силових вправ, біг на дистанцію в один кілометр.
Крім того, під час вступу відповідна конкурсна комісія звертатиме увагу, наскільки успішним є студент при здобутті профільної освіти.
За допомогою спеціальних тестів члени комісії оцінять індивідуальні психологічні якості того чи іншого претендента. Результати тестів повинні засвідчити придатність до військової служби. Враховуватиметься інтелект, особисті якості, психологічна стійкість.
До речі, відрахувати з військової кафедри можуть як за неуспішність, так і за порушення дисципліни і громадського порядку під час навчання; за станом здоров'я (студент перестав бути придатним до служби); через порушення правил військового обліку.
Під час проходження навчального збору студенти посилено займаються фізичною підготовкою, набувають практичних навичок у водінні танків і бойових машин піхоти, ремонті та експлуатації бронетанкового озброєння і техніки, виконують курс стрільб з ручної стрілецької зброї.
Після проходження повного курсу військової підготовки та атестації до офіцерського складу, наказом Міністра оборони України присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу. Володимир Сметанюк, студент факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ імені Юрія Федьковича