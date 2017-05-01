Біг Миру 2017

У неділю, 14.05.17, у центрі Чернівців вчетверте провели Біг Миру та Естафету Миру – зі стартом і фінішем на Соборній площі перед пам’ятником невідомому солдату.
Уперше у рамках Бігу Миру, крім символічного масового забігу, охочі мали можливість позмагатися на дистанціях 6 миль та 10 миль. Змагальні дистанції організатори запровадили за пропозиціями самих любителів бігу. Враховуючи те, що більшість зареєстрованих попередньо через інтернет записувались для участі у символічному забігу, керівник проекту Біг Миру – зірковий бігун Іван Гешко напередодні натякнув, що якщо на дистанції 10 миль буде менше 50-ти учасників, їм буде запропоновано бігти 6 миль (щоби не тримати зайвий час перекритим рух за маршрутом змагань через невелику кількість учасників). І так і зробили.
Цікаво, що серед призерів змагань з бігу на 6 миль у своїх вікових номінаціях «засвітились» і депутат міської ради Володимир Бешлей та колишній депутат міськради Дмитро Сірман (останній свого часу займався легкою атлетикою). Овації зірвав неодноразовий переможець та призер змагань серед ветеранів Танасій Маковійчук з Неполоківців Кіцманського району, який виграв свою номінацію. А абсолютно кращі результати серед чоловіків та жінок показали прикордонник Орест Малованюк (срібний призер молодіжного чемпіонату України з бігу на 1 милю) та Тетяна Прокопчук (переможці та призери розміщені нижче). Чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 м Іван Гешко, який після завершення виступів в елітному спорті вже відзначився декілька разів на довших дистанціях, та учасник Олімпіади-2012 Микола Лабовський вирішили бігти символічні 2 милі. Серед учасників «масовки» були і інші цікаві особистості. Наприклад, директор благодійного фонду «Спорт в ім’я миру», учасниця європейського «Забігу заради Миру» (до речі, «Run for Peace» отримав у Монако міжнародну нагороду «Peace and Sport» в номінації «Event of the year» (подія року) Наталія Мартіашвілі.
Традиційно перед пробігом відбулась Естафета Миру серед навчальних закладів – по малому колу на Соборній площі. Склад команд – 8 учасників (по 4 дівчинки та 4 хлопця). Дівчата долали по пів кола, а хлопці – по цілому колу (разом це 1 миля, поділена на 8 етапів).
Серед загальноосвітніх навчальних закладів кращі результати показали військово-спортивний ліцей, гімназія №4 та ліцей №2, серед ПТУ – ВПХУ №5, ліцей сфери послуг та ЧВКУ КНТЕУ, серед вузів І-ІІ р.а. – педколедж, транспортний коледж та комерційний технікум, серед вузів ІІІ-ІV р.а. – ЧНУ, БДМУ і ЧТЕІ КНТЕУ. У кожній номінації переможці та призери (плюс представники команд) отримали медалі, а команди, які виграли кожну з чотирьох номінацій – і перехідний кубок.
У масовому забігу на 2 милі, старт якому дав голова обласної федерації легкої атлетики, депутат міської ради Валерій Чинуш, взяли участь, за словами Івана Гешка, знову близько 1500 учасників. Тут переможці не визначались і час не фіксувався. Але, що цікаво, серед дівчат вкотре першою на фініш прибігла учениця обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей Олександра Мартинюк.
У церемонії відкриття пропагандистського заходу взяли участь голова обласної ради Іван Мунтян, перший заступник голови ОДА Михайло Павлюк, заступник міського голови Володимир Середюк, начальник управління молоді та спорту ОДА Богдан Вітовський, начальник міськспортуправління Дмитро Макаренко, керівник Асоціації готельєрів м. Чернівців Андрій Брязкало і, звісно, голова обласної федерації легкої атлетики Валерій Чинуш та зірковий керівник обласного відділення НОК України та профільної комісії обласної ради Іван Гешко.
Увінчалось спортивне свято також традиційно розіграшем трьох велосипедів, футболок-вишиванок та інших призів. Цікаво, що третій велосипед виграв екс-футболіст «Буковини» Олександр Білоус, який з минулого року виступає у німецькій Ландеслізі. Проте Сашко велосипед не залишив собі, а вирішив подарувати учениці 4-в класу ЗОШ №5 Ніколі-Анні Філіпець, яка аж заплакала від приємного шоку. До слова, Олександр Білоус нестандартно вчинив і в іншій ситуації навколо Бігу Миру: маючи, як волонтер оздоровчого руху, іменний номер, він придбав благодійно один з «особливих» нагрудних номерів (1313) – на підтримку чемпіона світу з бігу на 100 км Сергія Яненка, який опинився у важкій життєвій ситуації (дружина в реанімації після декількох операцій).
Організаторами Бігу Миру та Естафети Миру 2017 виступили обласна федерація легкої атлетики (Валерій Чинуш), СК «Гешко», обласне відділення НОК України (Іван Гешко), обласний центр «Спорт для всіх» (Георгій Мазурашу), за підтримки Асоціації готельєрів м. Чернівці, готелю «Буковина» та місцевої влади. У ролі партнера заходу вперше виступив і успішний спортивний клуб «Лідер» (чий вихованець Валерій Чоботар днями, нагадаємо, здобув першу в історії Буковини дорослу медаль на чемпіонаті Європи з карате – у командному куміте). Гарний партнер – модельна агенція «ШоуТайм» (Ліна Ільніцька). Чудово спрацювали і нова поліція, медична служба, МіськШЕП (який надав турнікети і потім оперативно забрав їх після завершення заходу). Організатори висловлюють щиру вдячність волонтерам і партнерам, які долучились до підготовки та проведення Бігу Миру та Естафети Миру 2017!
Біг Миру
~6 мильЧоловіки (1994 р.н. і старші)
1 6104 Яків Філіпов (1981, Чернівці, ПП) – 36.04,2
2 6103 Роман Григорків (1996, Чернівці, УТОС) – 37.30,4
3 1529 Руслан Безверхов (1991, Чернівці) – 39.37,9Жінки
1 9104 Тетяна Прокопчук (1971, Чернівці) – 40.20,5
2 9109 Анастасія Владичан (2001, гімназія №4) – 41.58,8
3 9105 Оксана Барчук (2000, Тернопіль) – 46.25,2Чоловіки (молодь 1995-99 рр.н.)
1 9114 Орест Малованюк (1997, ДПСУ) – 29.03,3
2 9118 Сергій Лека (1999, ЗОШ №3) – 31.07,7
3 9110 Андрій Бойко (1995, Чернівці) – 32.01,0Чоловіки (ветерани 1982-1973 рр.н.)
1 9111 Руслан Піскер (Чернівці) – 34.40,1
2 1723 Олег Ленюк (1975, ЧНУ) – 36.07,5
3 імен. Володимир Бешлей (1983, депутат Чернівецької міської ради) – 39.49,9Чоловіки (ветерани 1972-63 рр.н.)
1 9122 Олег Букатар (1966, Чернівці, ліцей №3) – 36.12,3
2 6102 Микола Івончик (1965, Тернопільська обл.) – 39.07,1
3 імен. Дмитро Сірман (1964, Чернівці) – 41.05,3
3 9108 Віктор Третьяков (1969, БО ЧБТ «Мережа»)Чоловіки (ветерани 1962 р.н. і старші)
1 9116 Танасій Маковійчук (с. Неполоківці) – 41.02,8SportBuk.com