Правила поведінки під час перебування в лісі та на природі

Шановні буковинці!
Відпочивайте у спеціально відведених рекреаційних зонах, не залишайте після себе сміття й намагайтеся не розводити багать. Сірники та недопалки надійно загашуйте, заливайте водою й прикопуйте землею рештки вогнища. Прибирайте за собою сліди відпочинку: побутовий мотлох легко спалахує й сприяє підсиленню пожежної небезпеки. Якщо ви помітили вогонь і дим – не будьте байдужими й обов’язково повідомте за номером 101. Не проходьте повз покинуте кимсь жевріти сміття та багаття, загасіть, зупиніть біду. Врятована вами краса ще не один рік радуватиме і вас, і ваших дітей.
У разі виявлення пожежі :
1. Обов’язково повідомте про пожежу за номером 101.
2. Незначний вогонь спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском, шматком цупкої незаймистої тканини.
3. Якщо вогонь великий – виходьте з лісу у напрямку проти вітру.
4. Повідомляйте про пожежу зустрічних людей, у разі необхідності допоможіть їм покинути ліс.