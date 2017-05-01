Парламент повинен терміново прийняти рішення щодо перевиборів Чернівецької міськради, – Максим Бурбак

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольги Басараб та начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Володимира Трепка щодо реалізації заходів з підготовки об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 рр. та стану розрахунків за спожиті енергоносії.
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
Парламент повинен терміново прийняти рішення щодо перевиборів Чернівецької міськради, – Максим Бурбак
Вчора, 15:27 / Коментарів: 0
Демократичні сили повинні об’єднатися проти реваншу "регіоналів" та їхніх сателітів.
На цьому наголосив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.
Він підкреслив, що яскравим прикладом здійснення цього реваншу є Чернівецька міська рада.
"Ми вже бачимо, чим обернувся реванш фірташівських запроданців у Чернівецькій міській раді, де вони об’єдналися з іншими фракціями, які, на жаль, називають себе демократичними, і заблокували роботу голови міста", - наголосив Бурбак.
Він звернувся до Голови парламенту Андрія Парубія з пропозицією терміново розглянути питання щодо перевиборів Чернівецької міськради.
"Нам треба якнайшвидше прийняти рішення про перевибори в Чернівецькій міській раді. Виносимо в зал і голосуємо. Судячи з учорашніх ефірів, бачимо, що передвиборчі перегони вже почалися", - зазначив керівник фракції.
Максим Бурбак також звернувся до Генерального прокурора Юрія Луценка з проханням з’ясувати, хто закрив справу, порушену проти фальсифікатора результатів минулих місцевих виборів у Чернівцях.
"Звертаюсь також до Генерального прокурора Луценка з огляду на майбутні перевибори в Чернівцях з’ясувати, хто ініціював та закривав із суттєвими процесуальними порушеннями справу фальсифікатора з фірташівської запроданівської фракції", - наголосив Максим Бурбак.
"Впевнений, новопризначений прокурор Чернівецької області розбереться із ситуацією, коли деякі працівники прокуратури уникнули люстрації. Хоча вони були процесуальними керівниками в справах по Автомайдану та наших студентах під час Революції Гідності",- зазначив Максим Бурбак.