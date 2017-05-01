Франківські АТО-вці придумали оригінальний метод боротьби з тітушками та калаборантами

"Враховуючи сьогоднішній стан в Державі та значну втрату довіри до правоохоронних органів, зберігаємо за собою право самостійно захищати себе і свої сім’ї від калаборантів нашої Держави"
На базі Асоціації учасників АТО створять групу для боротьби з «тітушками» та «калаборантами».
Про це заявив голова Громадської спілки “Івано-Франківська міська Асоціація учасників АТО”Василь Андріїв.
“Заява Асоціації учасників АТО, щодо останніх тривожних подій в Україні.
Події, що мали місце 9 травня 2017 року в різних містах держави, вкотре підтвердили, що російський агресор ні на мить не припиняє свою руйнівну гібридну діяльність не лише на фронті, але й в середині Держави.
Провокативні символи комунізму, гасла, скандування загрожують устрою нашої держави, розпалюють ворожнечу та розколюють суспільство.
Найкривавіші події сталися у Дніпрі, де “тітушки” побили учасників АТО з допомогою та за сприяння правоохоронних органів.
В Україні триває війна, яку спровокувала та спонсорує Росія та певна група колаборантів. Ціна цієї війни – це тисячі загиблих військовослужбовців та добровольців, тисячі поранених та скалічених, сотні тисяч розбитих сімей та мільйони переселенців.
Враховуючи сьогоднішній стан в Державі та значну втрату довіри до правоохоронних органів, зберігаємо за собою право самостійно захищати себе і свої сім’ї від калаборантів нашої Держави та створюємо на базі Асоціації учасників АТО групу швидкого реагування по боротьбі та придушенню різноманітних антидержавницьких дій спрямованих проти цілісності та Незалежності України”, написав у Фейсбук Василь Андріїв.