У Чернівцях з'являться нові басейни

Чернівці матимуть басейни: і у 27-й школі, і на Гравітоні, і біля "Буковини", і у Садгорі.
Про майбутнє басейнів у Чернівцях говорив Олексій Каспрук на черговому брифінгу у міській раді, на якому був присутній перший віце-президент Федерації плавання України Володимира Шумілін. Про це повідомляє acc.cv.ua.
Зокрема, зазначив мер, вже через два тижні, орієнтовно, проект басейну у 27-й школі буде затверджуний і можна буде оголошувати тендер на будівельні роботи. Тож, за пронозами міського голови, якщо роботи розпочнуться цього року, то наступного басейн буде готовий.
- Басейн в ЗОШ №27 буде не гірший, ніж у комплексі "Sport Life". він буде мати високий стандарт, він буде госпрозрахунковим. але діти там будуть навчатися або безкоштовно, або за мінімальним співфінансуванням з батьками - додав О.Каспрук
Нагадаємо, Міський голова Олексій Каспрук у своєму звіті перед громадою міста за 2016 рік розповів і про ситуацію з ремонтом басейну у 27 школі Чернівців Також басейн буде і на мікрорайоні Гравітон. визначили вже земельну ділянку, тепер розроблятимуть проектну документацію. Побудувати сучасний басейн на Гравітоні допоможе держава. буде 5-тиметровий басейн і біля стадіону "Буковина".
В Садгорі басейн планують побудувати на місці колишнього кінотеатру "Буковина".