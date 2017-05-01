Спрощено доступ до професії приватного виконавця

Особи, які бажають стати приватними виконавцями, повинні пройти спеціальне навчання, стажування та скласти кваліфікаційний іспит.
Кваліфікаційний іспит проводиться у вигляді автоматизованого анонімного тестування. Перелік тестових завдань затверджується Кваліфікаційною комісією і заздалегідь публікується на сайті Міністерства юстиції України.
Тестові завдання включають тестові питання теоретичної частини, ситуаційні та практичні завдання, на виконання яких претендентам дається 4,5 години.
Мін'юст наказом від 05.05.2017 N 1513/5 вніс зміни до розділу V Порядку допуску до професії приватного виконавця, яким регулюється порядок складання кваліфікаційного іспиту.
Зокрема, зменшено мінімальну кількість балів, які потрібно набрати для виконання теоретичної частини автоматизованого анонімного тестування, - з 40 до 35.
Ситуаційні завдання включають 5 завдань по 5 питань. Кожне питання оцінюється в 1 бал.
Практичне завдання оцінюється від 0 до 25 балів.
Також з 80 до 70 зменшено мінімальну кількість балів, які потрібно набрати для складання кваліфікаційного іспиту в цілому.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 травня 2017 р. за N 577/30445 та набрав чинності 12 травня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 12.05.2017 N 37.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи
та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області