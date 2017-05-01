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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:05
15 травня

Спрощено доступ до професії приватного виконавця

14:02
15 травня

Прокуратура вимагає усунення порушень в установах виконання покарань Чернівецької області

14:00
15 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

13:59
15 травня

Туристичний збір: платники та ставки податку

11:31
15 травня

Чернівецькі школярі стали переможцями Всеукраїнського конкурсу “Сузір’я” “Космічні фантазії”

11:26
15 травня

Чернівчанам повернуть 1,2 мільйона гривень податкової знижки

11:25
15 травня

Обираємо систему оподаткування: єдиний податок

11:24
15 травня

Підприємець – загальносистемник завжди заповнює та подає Додаток Ф2 до декларації

11:14
15 травня

Буковинські прикордонники перемогли на регіональних змаганнях з бігу

11:11
15 травня

У Чернівцях вночі згоріла іномарка

10:58
15 травня

Прокуратура області контролюватиме розслідування про виселенняз квартири дитини-інваліда

10:54
15 травня

До уваги мешканців м. Новодністровськ та прилеглих сіл!

10:52
15 травня

Фінансування виплати пенсій на Буковині іде за графіком

10:45
15 травня

Фестиваль книги у Чернівцях

10:44
15 травня

Фізичні особи-підприємці Буковини починають виходити з «тіні»

15:10
12 травня

За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

14:47
12 травня

Член з «Опоблоку» робить провокації у Чернівцях

14:38
12 травня

Поліція Буковини про провокацію опоблоківців

13:12
12 травня

Безвізовий режим з ЄС: 5 порад буковинцям, як підготуватися до подорожі

12:24
12 травня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання посадовцем Управління Держпраці у Чернівецькій області 1500 доларів США хабара

12:19
12 травня

Комісія Держпраці встановить причину травмування працівника деревообробного підприємства

12:13
12 травня

Увага! Інформація для осіб, що ведуть кадровий облік Внесено зміни до Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

12:11
12 травня

Зберігання документів - обов’язок платників

12:10
12 травня

Оподаткування прощеного боргу

12:09
12 травня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 31,1 млн. грн.

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
15 травня о 15.00
в кабінеті 202 міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
16 травня о 11.00
в сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 13-а позачергова сесія обласної ради VIІ скликання.
16 травня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольги Басараб та начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Володимира Трепка щодо реалізації заходів з підготовки об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 рр. та стану розрахунків за спожиті енергоносії.
18 травня з 10.00 до 16.00
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
19 травня о 20.00
19 травня о 20.00
23 травня 0 18.30
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Спрощено доступ до професії приватного виконавця

Вчора, 14:05 / Коментарів: 0
Особи, які бажають стати приватними виконавцями, повинні пройти спеціальне навчання, стажування та скласти кваліфікаційний іспит.

Кваліфікаційний іспит проводиться у вигляді автоматизованого анонімного тестування. Перелік тестових завдань затверджується Кваліфікаційною комісією і заздалегідь публікується на сайті Міністерства юстиції України.

Тестові завдання включають тестові питання теоретичної частини, ситуаційні та практичні завдання, на виконання яких претендентам дається 4,5 години.
Мін'юст наказом від 05.05.2017 N 1513/5 вніс зміни до розділу V Порядку допуску до професії приватного виконавця, яким регулюється порядок складання кваліфікаційного іспиту.

Зокрема, зменшено мінімальну кількість балів, які потрібно набрати для виконання теоретичної частини автоматизованого анонімного тестування, - з 40 до 35.
Ситуаційні завдання включають 5 завдань по 5 питань. Кожне питання оцінюється в 1 бал.

Практичне завдання оцінюється від 0 до 25 балів.

Також з 80 до 70 зменшено мінімальну кількість балів, які потрібно набрати для складання кваліфікаційного іспиту в цілому.
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 05 травня 2017 р. за N 577/30445 та набрав чинності 12 травня 2017 року у зв'язку з його опублікуванням в Офіційному віснику України від 12.05.2017 N 37.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи
та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
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