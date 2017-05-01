Прокуратура вимагає усунення порушень в установах виконання покарань Чернівецької області

Додержання конституційних прав ув’язнених та засуджених в установах виконання покарань державної кримінально-виконавчої служби, розташованих на території Чернівецької області, перебуває на постійному контролі прокуратури. Упродовж поточного періоду 2017 року в Чернівецькій установі виконання покарань № 33 та Сокирянській виправній колонії № 67 не допущено фактів катування чи нелюдського поводження із затриманими та взятими під варту особами, а також нещасних випадків з тяжкими наслідками на виробничих об’єктах вказаних установ - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Однак, за результатами прокурорських перевірок, виявлено ряд порушень у сфері охорони здоров’я засуджених та матеріально-побутових умов при утриманні ув’язнених.
Зокрема, у Чернівецькій установі виконання покарань № 33 та Сокирянській виправній колонії № 67, всупереч вимогам ст. 5 Основ законодавства України про охорону здоров’я, не створені спеціальні лікарські комісії, що може негативно позначитись на забезпеченні прав осіб, узятих під варту та засуджених, при вирішенні питань, пов'язаних із їх звільненням від подальшого відбування покарання за хворобою. Також, у медичній частині Чернівецької установи виконання покарань № 33 не вистачає окремих медпрепаратів та засобів для надання невідкладної медичної допомоги.
Всього з початку року, з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру, розглянуто та задоволено 91 документів прокурорського реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 68 посадових осіб.
Діяльність органів прокуратури на даному напрямі триває.