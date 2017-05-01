Максим Мельничук та Артем Овчинніков – чемпіони Дитячої ліги України з настільного тенісу

У Львові завершився третій тур Дитячої ліги України з настільного тенісу. Змагання проходили більше півроку. Складались вони з трьох турів. Участь у них брали хлопчики і дівчатка 2005 року народження.
З першого туру, який проходив ще у 2016 році лідерство захопила команда чернівецьких юних тенісистів у складі Максима Мельничука та Артема Овчиннікова. Тренерами цих юних спортсменів були батьки чемпіонів Олександр Мельничук та Денис Овчинніков.
Майже 40 команд з всієї України виборювали перемогу у трьох турах Дитячої ліги.
Чернівецькі тенісисти показали високий клас гри. Вони не програли жодної зустрічі (протягом сезону цих ігор було сотні).
Команда юних спортсменів називалася «Team Leader». І свою назву виправдали доброю грою.Переможцями всеукраїнської Дитячої ліги сезон 2016-2017 рр. серед міні кадетів стали:1 місце – команда «Team Leader».
Тренери: Олександр Мельничук, Денис Овчинніков. Склад команди: Максим Мельничук, Артем Овчинніков.2 місце – команда «Лідер» Київ-Хмельницьк.
Тренери: О. Шаблиста, С. Якимчук. Склад команди: Артем Соломенник, Андрій Островський.3 місце – команда ДЮСШ-1, Київ-Одеса.
Тренер С. Юрєнєва. Склад команди: Ігор Зуб, Дмитро Неборак, Іван Романяк.
Нагадаємо учень 7 класу Чернівецької гімназії № 3 Максим Мельничук перед цими змаганнями у складі команди Івано-Франківськ-Чернівці виборов 2 місце серед кадетів 2002 р. н. сезону 2016-2017 рр. Дитячої ліги України.