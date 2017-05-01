Чернівецькі школярі стали переможцями Всеукраїнського конкурсу “Сузір’я” “Космічні фантазії”

Чернівецькі школярі здобули вагомі перемоги на Всеукраїнському конкурсі УМАКО “Сузір’я” “Космічні фантазії”, що проходив у Києві 13-14 травня .
Переможцями конкурсу стали:
– Анна Мартинюк – Диплом І ступеня (Чернівецька гімназія №2, КЮТ “Кварц”);
– Ірина Зазубик – Диплом І ступеня (Чернівецька гімназія №2);
– Катерина Прозоровська – Диплом ІІІ ступеня (Чернівецька гімназія №2, ОЦНТТУМ);
– Зюлковський Олександр – Диплом ІІ ступеня (ЗОШ №1, ОЦНТТУМ).
Переможців конкурсу вітав Герой України, перший космонавт незалежної України – Леонід Каденюк. Вітаємо учнів та їх наставників – вчителя інформатики Чернівецької гімназії №2 – Спориніну Тетяну Тадеївну та завідувача музею авіації та космонавтики КЮТ “Кварц” Яценка Віталія Васильовича!
Джерело: http://chernivtsy.eu