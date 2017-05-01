Чернівчанам повернуть 1,2 мільйона гривень податкової знижки

Станом на 1 травня 2017 року до Чернівецької ОДПІ подано 706 декларації на податкову знижку, загальна сума до повернення складає 1171,5 тис. грн., з них, 87,8 відс. або 620 декларацій подали громадяни, які сплачують за навчання у закладах освіти. За договорами недержавного пенсійного страхування податкову знижку розраховують отримати 65 чернівчан. Ще 19 мешканців обласного центру вказали витрати за іпотечними договорами кредитування. На оплату допоміжних репродуктивних технологій та на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла подано по одній декларації. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Оскільки сума коштів, яка підлягає поверненню, зараховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації, перші претенденти на знижку вже встигли повернути собі кошти. Наразі 370 декларантів вже повернули 641,4 тис. грн. сплаченого торік податку.
Чернівецька ОДПІ нагадує, для отримання такої знижки громадянам необхідно до 31 грудня 2017 року включно, подати до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси декларацію про майновий стан і доходи та підтверджуючі документи.