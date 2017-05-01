Обираємо систему оподаткування: єдиний податок

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що новостворені фізичні особи – підприємці для обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, мають подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування
При цьому, зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація (п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ).
Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.
Якщо суб'єкт господарювання відразу у місяці реєстрації не скористався своїм правом перейти на спрощену систему оподаткування, то така можливість у нього буде лише у наступному кварталі. Для цього потрібно буде подати заяву до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.
Прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування можна лише один раз протягом календарного року.