Буковинські прикордонники перемогли на регіональних змаганнях з бігу

В рамках підготовки до чемпіонату Держприкордонслужби з легкоатлетичного кросу, який відбудеться наприкінці травня у м. Харків, прикордонники Чернівецького загону беруть активну участь у регіональних змагання з бігу.
Так, цієї суботи троє військовослужбовців прикордонного загону перемогли на різних дистанціях у чемпіонаті Чернівецької області з бігу. А вже вчора спортсмени-прикордонники взяли участь у щорічних змаганнях «Біг Миру».
Варто відзначити, що першим на дистанції 6 миль (9654 метри) став військовослужбовець з відділу прикордонної служби «Подвір’ївка» Чернівецького загону.
Переможці отримали медалі та цінні подарунки - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.