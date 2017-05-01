У Чернівцях вночі згоріла іномарка

Уночі 14 травня на вул. Щербанюка у Чернівцях горів автомобіль «Mini Сooper».
Пожежу помітили перехожі та повідомили про неї до Служби порятунку. За викликом на місце події негайно було направлено працівників Групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону міста. Рятувальники за короткий термін локалізували, а згодом повністю ліквідували пожежу.
У результаті вогнем було знищено моторний відсік, панель приладів і лобове скло машини. Ймовірна причина пожежі – коротке замкнення у моторному відсіку авто - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.