Що, Де, Коли

в кабінеті 202 міської ради відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.

в сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 13-а позачергова сесія обласної ради VIІ скликання.

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольги Басараб та начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Володимира Трепка щодо реалізації заходів з підготовки об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 рр. та стану розрахунків за спожиті енергоносії.

у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації) . Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).

У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці ».