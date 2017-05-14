Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника начальника управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Ольги Басараб та начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Володимира Трепка щодо реалізації заходів з підготовки об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 рр. та стану розрахунків за спожиті енергоносії.
у залі селекторних нарад Чернівецької обласної державної адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична відео-конференція на тему «Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України: теорія та практика» (до 500-річчя Реформації). Конференція буде проходити в режимі «он-лайн» (Skype).
на Центральній площі міста за ініціативи Чернівецької обласної організації ВО «Свобода» та профспілки «Студентська Свобода» відбудеться народне віче та смолоскипний марш приурочені до «Дня героїв України» за участі голови ВО «Свобода» Олега Тягнибока.
Неділя, 14.05.17: - У Чернівцях почали маркувати толерантні заклади. - Як за 48 хвилин непотріб можна перетворити на витвір мистецтва? - Володар Пулітцерівської премії Андраш Банкуті приїхав до Чернівців із фотовиставкою "Будні". - Одеський театр вух вдруге відвідав Чернівці з аудіоспектаклем "Агартха". - Відомий український гурт Epolets привіз до Чернівців акустичну варіацію своїх популярних пісень. - Вихованці дитсадків пригадували, що знають про правила дорожнього руху та як їх дотримуватись.