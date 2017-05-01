12 травня у Чернівецькій обласній науковій бібліотеці ім.. М. Івасюка під назвою “Літературні мандри Чернівцями” відбулася презентація книги економіста та історика Софії Березіної “Євреї Буковини. Славні імена”. Присутнім була представлена книга про видатних євреїв, які народилися на Буковині або жили на території Чернівецької області. Це – люди різноманітних професій, які прославили наш край.
Привітали Софію Березіну директор видавництва “Технодрук” Ірина Яворська, художник-ілюстратор Раїса Рязанова, директор книгарні “Букініст” Марина Лібанова, Євгеній Бурсук - син відомого на Буковині лікаря-травматолога Йосифа Бурсука, історія життя якого висвітлена у “Славних іменах” та ті, кого автор згадав на сторінках книги - композитор Марк Арчасальський, керівник оркестру єврейської музики “Фрейлехс” Лев Фельдман та художник Броніслав Тутельман. Також на заході був присутній головний рабин Буковини Менахем Мендл Гліцнштейн.
Кропітка праця автора та результат її роботи з безліччю архівів не лише буде цікавим чернівчанам та наступним поколінням, а й увіковічить імена тих, хто з любов’ю до рідного краю повинен залишитися на сторінках його історії.
Елла Мадей
Джерело: http://buknews.com.ua