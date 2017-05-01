в сесійній залі Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, вул. Грушевського, 1) відбудеться 13-а позачергова сесія обласної ради VIІ скликання.
На розгляд сесії вносяться питання «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік», «Про внесення змін до Комплексної програми з
охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2016-2018 роки», «Про внесення змін до рішення 14-ї сесії
Чернівецької обласної ради VI скликання від 14.03.2013 №5-14/13 «Про затвердження Регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2013-2017 роки» (із змінами).