Василь Максимюк: «Відповідати перед громадою Чернівців будемо усі»

Означити ситуацію, що склалася у Чернівецькій міській раді тепер можна одним словом - патова. Про це я вже говорив, цю ж думку підтверджую сьогодні. Якщо хтось із читачів має відношення до фейсбук-спільноти, то час від часу їм на очі можуть потрапити дописи, в яких чернівчани називають взаємовідносини депутатський корпус - міський голова, влада – опозиція дещо іншими словами. Цитувати ці слова зараз не наважуся, але скажу: люди праві на всі сто відсотків. Але питання в іншому: що далі?
Звичайно, можна спокійно спостерігати з боку й чекати на рішення Верховної Ради України про дострокові вибори Чернівецької міської ради та міського голови. А якщо такого рішення не буде ухвалено? А якщо на таке рішення треба буде чекати довше, ніж це комусь може здатися? Ми марнуємо час, втрачаємо ресурси й можливості, знімаємо з себе відповідальність невідомо на чиї плечі і ніяк не хочемо усвідомити, що відповідати перед громадою доведеться, адже саме вона у жовтні 2015 року й надала і міському голові, і депутатам міської ради мандати довіри. І цю довіру необхідно виправдовувати.
Адже Чернівці не розвиваються. Головні проблеми громада місяцями та роками не вирішуються.
Але активні люди, котрі хочуть змін, звертаються, в тому числі, й до мене. Я не маю відповідей на всі питання, проте чітко бачу, що нам не слід чекати, коли парламент ухвалить рішення про нові вибори, а намагатися домовлятися вже тепер. Будуть вибори - добре, не буде виборів - тоді що? Ми що знімемо з себе відповідальність, яку нам довірила громада?
Те, що пропоную останнім часом, не лише моя особиста думка. Спілкуюся щодня з багатьма людьми, намагаюся узагальнити те, що вважаю конструктивним.
Нам, по-перше, потрібен політичний мир чи хоча б перемир’я. Я пропоную це як перший крок до діалогу.
Ця ініціатива повинна йти від міського голови, від вас, Олексію Павловичу. Нам обов’язково потрібно включити громаду у цей діалог, вона випала із суспільного життя. Але громаду справжню, неупереджену політично, морально бездоганних людей, справжніх чернівчан. Можна придумати як зробити електронне голосування, щоб громада самостійно визначила таких городян.
Після того, як коло цих людей буде визначене, вони повинні взяти ініціативу на себе і посадити за стіл переговорів з одного боку виконавчу владу, а з іншого - представників всіх депутатських фракцій. Треба нарешті забути про партійні уподобання, а рятувати місто.
Я переконаний - їм є про що домовитися і вони можуть домовитися безпосередньо. Бо всі ми – спочатку чернівчани, а вже потім партійці.
Слід чітко визначити, що робити в першу чергу в Чернівцях. Нехай це буде лише декілька проблем, які, наприклад, треба вирішити ще цього року.
І так рухатися далі.
Якщо відбудуться нові вибори, то ця робота не пропаде. Ці люди, наш міський актив, будуть допомагати і новому очільнику міста, і новому складу міської ради. Вони будуть представляти громаду на сесіях, а не випадкові не сповна адекватні “бургомістри”, які перетворюють засідання на циркові вистави.
Переконаний - лише громада, як справжній господар міста, її найдостойніші представники, повинні покласти край тупику, в якій потрапило місто. Мирно, виважено, конструктивно.