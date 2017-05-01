Василь Максимюк: «Відповідати перед громадою Чернівців будемо усі»

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12 травня

За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

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12 травня

Член з «Опоблоку» робить провокації у Чернівцях

14:38
12 травня

Поліція Буковини про провокацію опоблоківців

13:12
12 травня

Безвізовий режим з ЄС: 5 порад буковинцям, як підготуватися до подорожі

12:24
12 травня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання посадовцем Управління Держпраці у Чернівецькій області 1500 доларів США хабара

12:19
12 травня

Комісія Держпраці встановить причину травмування працівника деревообробного підприємства

12:13
12 травня

Увага! Інформація для осіб, що ведуть кадровий облік Внесено зміни до Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

12:11
12 травня

Зберігання документів - обов’язок платників

12:10
12 травня

Оподаткування прощеного боргу

12:09
12 травня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 31,1 млн. грн.

12:00
12 травня

Діє Порядок розподілу коштів, конфіскованих внаслідок корупційних злочинів

11:59
12 травня

Законодавчо удосконалено сприяння розвитку культури та мистецтв

11:52
12 травня

Комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб

11:36
12 травня

Профспілкові путівки не оподатковуються

11:35
12 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

11:33
12 травня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав 360 мільйонів ЄСВ

11:30
12 травня

У Чернівцях поліцейські здали кров для постраждалих у ДТП

11:24
12 травня

Митники вилучили у громадянина Румунії ікону

11:22
12 травня

Доходи до бюджету Пенсійного фонду в області збільшились на 37,9 млн. грн.

17:15
11 травня

Буковинців запрошують до участі в акції з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я

12:55
11 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

12:54
11 травня

Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

12:30
11 травня

Янголи букового краю

11:57
11 травня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 10 травня

11:10
11 травня

У Чернівцях проведуть традиційний туристичний ярмарок

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
12 травня о 12.00
В прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться брифінг за участі начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Святослава Кішлара та т.в.о. начальника Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Артема Куцака стосовно конфлікту, який мав місце 10 травня в районі аеропорту «Чернівці».
12 травня о 15.00
У Ратуші (каб.202) відбудеться брифінг першого віце-президента Федерації плавання України Володимира Шуміліна, міського голови Олексія Каспрука за участю керівника обласної федерації плавання Людмили Сідлецької та начальника управління фізкультури та спорту міської ради Дмитра Макаренка.
12 травня о 15.30
12 травня о 15.30 у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю».
Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.

Янголи букового краю
У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою.
Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв.
Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
12 травня о 16.00
12 травня о 16.00
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Василь Максимюк: «Відповідати перед громадою Чернівців будемо усі»

Сьогодні, 18:32 / Коментарів: 2
Василь Максимюк: «Відповідати перед громадою Чернівців будемо усі»
Василь Максимюк: «Відповідати перед громадою Чернівців будемо усі»Означити ситуацію, що склалася у Чернівецькій міській раді тепер можна одним словом - патова. Про це я вже говорив, цю ж думку підтверджую сьогодні. Якщо хтось із читачів має відношення до фейсбук-спільноти, то час від часу їм на очі можуть потрапити дописи, в яких чернівчани називають взаємовідносини депутатський корпус - міський голова, влада – опозиція дещо іншими словами. Цитувати ці слова зараз не наважуся, але скажу: люди праві на всі сто відсотків. Але питання в іншому: що далі?

Звичайно, можна спокійно спостерігати з боку й чекати на рішення Верховної Ради України про дострокові вибори Чернівецької міської ради та міського голови. А якщо такого рішення не буде ухвалено? А якщо на таке рішення треба буде чекати довше, ніж це комусь може здатися? Ми марнуємо час, втрачаємо ресурси й можливості, знімаємо з себе відповідальність невідомо на чиї плечі і ніяк не хочемо усвідомити, що відповідати перед громадою доведеться, адже саме вона у жовтні 2015 року й надала і міському голові, і депутатам міської ради мандати довіри. І цю довіру необхідно виправдовувати.
Адже Чернівці не розвиваються. Головні проблеми громада місяцями та роками не вирішуються.
Але активні люди, котрі хочуть змін, звертаються, в тому числі, й до мене. Я не маю відповідей на всі питання, проте чітко бачу, що нам не слід чекати, коли парламент ухвалить рішення про нові вибори, а намагатися домовлятися вже тепер. Будуть вибори - добре, не буде виборів - тоді що? Ми що знімемо з себе відповідальність, яку нам довірила громада?
Те, що пропоную останнім часом, не лише моя особиста думка. Спілкуюся щодня з багатьма людьми, намагаюся узагальнити те, що вважаю конструктивним.
Нам, по-перше, потрібен політичний мир чи хоча б перемир’я. Я пропоную це як перший крок до діалогу.
Ця ініціатива повинна йти від міського голови, від вас, Олексію Павловичу. Нам обов’язково потрібно включити громаду у цей діалог, вона випала із суспільного життя. Але громаду справжню, неупереджену політично, морально бездоганних людей, справжніх чернівчан. Можна придумати як зробити електронне голосування, щоб громада самостійно визначила таких городян.
Після того, як коло цих людей буде визначене, вони повинні взяти ініціативу на себе і посадити за стіл переговорів з одного боку виконавчу владу, а з іншого - представників всіх депутатських фракцій. Треба нарешті забути про партійні уподобання, а рятувати місто.
Я переконаний - їм є про що домовитися і вони можуть домовитися безпосередньо. Бо всі ми – спочатку чернівчани, а вже потім партійці.
Слід чітко визначити, що робити в першу чергу в Чернівцях. Нехай це буде лише декілька проблем, які, наприклад, треба вирішити ще цього року.
І так рухатися далі.
Якщо відбудуться нові вибори, то ця робота не пропаде. Ці люди, наш міський актив, будуть допомагати і новому очільнику міста, і новому складу міської ради. Вони будуть представляти громаду на сесіях, а не випадкові не сповна адекватні “бургомістри”, які перетворюють засідання на циркові вистави.
Переконаний - лише громада, як справжній господар міста, її найдостойніші представники, повинні покласти край тупику, в якій потрапило місто. Мирно, виважено, конструктивно.
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Сьогодні, 19:16 - володимир з написав(ла): в матеріалі
В міській раді у депутатів можуть бути різні думки. Результуюча думка має приносити користь громаді. Це охайні будинки (хоча б на туристичних маршрутах міста), відремонтовані тротуари на вул.О.Кобилянській, відремонтована вул. Богдана Хмельницького. Мене не цікавить що каже Продан, Бешлей, Чесанов і як виправдовується Каспрук. Громада надала вам приміщення,зарплату,забезпечила світлом, водою,компютерною технікою. Не вмієте працювати геть з міськради. Хлопці гинуть на Сході ради нашого кращого майбутнього.
Сьогодні, 20:44 - читач з написав(ла): в матеріалі
как отвечать?в какой форме будет ответственность?достали всех своими политиграми,воры,хоть что-то уже сделайте без своей выгоды
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