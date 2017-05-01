Поліція розслідує підпал двох офісів «Опозиційного блоку» на Дніпропетровщині

Поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальні провадження через підпал двох офісів «Опозиційного блоку» – у Кам’янському та Кривому Розі.
Як повідомляє прес-служба поліції, провадження відкриті за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.
За даними поліції, у Кам’янському невідомі підклали під офіс політичної сили шину і підпалили, у результаті пошкоджені вхідні двері до будівлі та частина майна в офісі. Схожий інцидент стався і в Кривому Розі.
Представник «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул заявив, що ці інциденти можуть бути пов’язані з інцидентами 9 травня у Дніпрі.
«Не можуть пробачити, що сотні тисяч людей підтримали нас на 9 травня. Терор і репресії – короткостроковий інструмент. Люди з нами, люди за правду», – написав Олександр Вілкул на своїй сторінці в Facebook.
Цього тижня у Дніпрі невідомі підпалили головний офіс «Опозиційного блоку» в центрі міста, ніхто не постраждав, вигорів вхід до будівлі.Джерело