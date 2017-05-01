Новоселиця і вісім сіл об’єднаються в ОТГ

У Чернівецькій області Новоселицька міськрада ухвалила рішення про добровільне об’єднання громад.
Про це повідомляється на офіційному сайті міськради.
"Більшістю голосів міська рада дала згоду на добровільне об'єднання територіальних громад села Маршинці, Маршинецької сільської ради, села Зелений Гай, Зеленогайської сільської ради, села Строїнці, Строїнецької сільської ради, сіл Слобода, Ревківці, Слобідської сільської ради, сіл Рингач, Шишківці. Рингацької сільської села Рокітне Рокитнянської сільської ради в Новоселицьку територіальну громаду з адміністративним центром у місті Новоселиця", - йдеться у повідомленні.
Також міськрада прийняла рішення про звернення до Маршинецької, Зеленогайської, Строінецької, Слобідської, Рингацької, Рокитненської сільських рад з пропозицією про добровільне об'єднання територіальних громад.