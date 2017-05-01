Памір Буковинських Карпат стане великим туристичним комплексом

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15:10
12 травня

За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

14:47
12 травня

Член з «Опоблоку» робить провокації у Чернівцях

14:38
12 травня

Поліція Буковини про провокацію опоблоківців

13:12
12 травня

Безвізовий режим з ЄС: 5 порад буковинцям, як підготуватися до подорожі

12:24
12 травня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання посадовцем Управління Держпраці у Чернівецькій області 1500 доларів США хабара

12:19
12 травня

Комісія Держпраці встановить причину травмування працівника деревообробного підприємства

12:13
12 травня

Увага! Інформація для осіб, що ведуть кадровий облік Внесено зміни до Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

12:11
12 травня

Зберігання документів - обов’язок платників

12:10
12 травня

Оподаткування прощеного боргу

12:09
12 травня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 31,1 млн. грн.

12:00
12 травня

Діє Порядок розподілу коштів, конфіскованих внаслідок корупційних злочинів

11:59
12 травня

Законодавчо удосконалено сприяння розвитку культури та мистецтв

11:52
12 травня

Комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб

11:36
12 травня

Профспілкові путівки не оподатковуються

11:35
12 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

11:33
12 травня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав 360 мільйонів ЄСВ

11:30
12 травня

У Чернівцях поліцейські здали кров для постраждалих у ДТП

11:24
12 травня

Митники вилучили у громадянина Румунії ікону

11:22
12 травня

Доходи до бюджету Пенсійного фонду в області збільшились на 37,9 млн. грн.

17:15
11 травня

Буковинців запрошують до участі в акції з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я

12:55
11 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

12:54
11 травня

Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

12:30
11 травня

Янголи букового краю

11:57
11 травня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 10 травня

11:10
11 травня

У Чернівцях проведуть традиційний туристичний ярмарок

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
12 травня о 12.00
В прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться брифінг за участі начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Святослава Кішлара та т.в.о. начальника Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Артема Куцака стосовно конфлікту, який мав місце 10 травня в районі аеропорту «Чернівці».
12 травня о 15.00
У Ратуші (каб.202) відбудеться брифінг першого віце-президента Федерації плавання України Володимира Шуміліна, міського голови Олексія Каспрука за участю керівника обласної федерації плавання Людмили Сідлецької та начальника управління фізкультури та спорту міської ради Дмитра Макаренка.
12 травня о 15.30
12 травня о 15.30 у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю».
Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.

Янголи букового краю
У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою.
Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв.
Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
12 травня о 16.00
12 травня о 16.00
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Памір Буковинських Карпат стане великим туристичним комплексом

Сьогодні, 12:28 / Коментарів: 1
Памір Буковинських Карпат стане великим туристичним комплексом
Колись тут був надсучасний радіолокаційний комплекс. Жоден літак не міг пролетіти в Европі непоміченим з Паміру.

Справжня та офіційна назва станції – "П-40". Але військові, які працювали на ній, дали їй інший позивний – "Памір".

Знайти станцію непросто, бо стратегічний об'єкт заховали у практично безлюдному місці на горі Томнатик, майже на кордоні з Румунією. Тому найчастіше сюди приїздять на позашляховиках або мотоциклах.

Головним завданням персоналу було стежити за повітряним простором. Військові на станції визначали висоту літального засобу та кут польоту. Антени вмикались почергово, згідно зі спеціальним графіком Міністерства оборони.

Персонал станції виявляв усі цілі й передавав інформацію далі в Чернівецький командний пункт, а звідти – одразу до Львова. І якщо траплялися підозрілі чи несанкціоновані гості, то Львів повідомляв Київ. І тоді в столиці приймалося рішення, як саме знищити об’єкт – ракетою чи винищувачем.

Одну з антен на станції, з позивним "П-14 Лєна", взагалі вважали чудом техніки, яке випередило час. Вона могла працювати як при температурі –30°C, так і при +50°C і не боялася поривів вітру 30 кілометрів на годину.

Станція пропрацювала 29 років. З 1960 року по 1989 рік. При цьому моніторинг вівся цілодобово. Не було такого літака, який би міг пролетіти непоміченим через радянський кордон.

Але на початку 1990-их станцію закрили, тож гігантські куполи перетворилися на укриття для туристів або місце ночівлі для овечих отар.

Довідка
Томнатик — гора в Українських Карпатах, у масиві Яловичорські гори. Розташована на хребті Томнатикул, у межах Путильського району Чернівецької області, на північний схід від села Сарата і на північний захід від перевалу Семенчук. Висота 1565,3 м. Вершина незаліснена, схили порівняно пологі; підніжжя гори поросле лісом. На північ від Томнатика розташована найвища гора Яловичорського масиву — Яровиця (1586,9 м). На вершині гори розташована покинута база радянської ППО — "Памір". Найближчі населені пункти: село Сарата, село Шепіт. На горі Томнатик проходили зйомки відео-кліпу до пісні "1944", з якою співачка Джамала виграла Євробачення-2016.

Памір Буковинських Карпат стане великим туристичним комплексом
Памір Буковинських Карпат стане великим туристичним комплексом
Памір Буковинських Карпат стане великим туристичним комплексом





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Сьогодні, 13:39 - KAB з написав(ла): в матеріалі
Дибилы все сломали и украли...и продолжаю т красть!!!!
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