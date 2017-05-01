Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
В прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться брифінг за участі начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Святослава Кішлара та т.в.о. начальника Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Артема Куцака стосовно конфлікту, який мав місце 10 травня в районі аеропорту «Чернівці».
У Ратуші (каб.202) відбудеться брифінг першого віце-президента Федерації плавання України Володимира Шуміліна, міського голови Олексія Каспрука за участю керівника обласної федерації плавання Людмили Сідлецької та начальника управління фізкультури та спорту міської ради Дмитра Макаренка.
у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю». Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.
Янголи букового краю У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою. Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв. Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї. Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз. Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
ДОБРОГО РАНКУ, БУКОВИНО! Христос Воскрес. 13.05 2017
Сьогодні, 10:10 / Коментарів: 0
Сайт редакції газети "ЧАС" вітає всіх з новим мирним днем на Буковині. На жаль, не у всій Україні та світі був мирним
Російсько-терористичні війська продовжують порушувати домовленості про деескалацію конфлікту в районах проведення АТО. Впродовж доби, що минула, бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Внаслідок обстрілів впродовж минулої доби троє військовослужбовців ЗС України отримали поранення.
У Києві відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017. У фінал конкурсу, за його підсумками, пройшли 10 країн: Болгарія, Білорусь, Хорватія, Угорщина, Данія, Ізраїль, Румунія, Норвегія, Голландія, Австрія.
За підсумками першого півфіналу, у фінал пройшли ще 10 країн: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр і Бельгія.
У фіналі виступлять і п'ять країн, які традиційно не змагаються у півфіналі: Великобританія, Італія, Іспанія, Франція і Німеччина, а також переможець минулого року – Україна.
Рада Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні безвізового режиму. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Глава держави зазначив, що, отримавши безвізовий режим, Україна остаточно відходить від Росії і повертається додому в Європу.
"Я б сказав, що сьогодні Україна остаточно оформила своє розлучення з Російською імперією і саме так, по-філософськи, ми повинні це сприймати", – сказав Порошенко.
Хмарна погода буде триматися у Чернівцях до самого вечора. Удень очікується дощ, який ввечері перейде у дощ із грозою. Щп 19 градусів тепла за останні 130 років 13 травня: МАКС: 32.2° (1958) МІН: 2.4° (1953) Народний прогноз погоди: 13 травня відзначається день пам'яті апостола Якова Заведієва. Наші пращури спостерігали за вечором і ніччю на Якова: теплий вечір і зоряна ніч пророкували грозове і тепле урожайне літо. На погоже літо вказував і ясний схід сонця.
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