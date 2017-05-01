МАУ відкрила лоукости "Чернівці - Київ" по 253 грн за переліт

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) заявляє про запровадження лоукост-тарифів на внутрішні і міжнародні рейси за умови оформлення квитків за десять, вісім або шість місяців до вильоту.
Зокрема, нині вже можна придбати дешевий авіаквиток "Чернівці - Київ" (вартістю 253 гривні), щоправда, аж на березень 2018 року, пише molbuk.ua
Акційна ціна розповсюджується на бронювання за 10, 8 та 6 місяців до вильоту. Так, рейси по Україні вартуватимуть 249, 504 та 769 гривень або 9, 19 та 29 доларів США відповідно; рейси тривалістю до 2-х годин: 587, 769 та 1299 гривень або 21, 29 та 49 доларів США відповідно.
Рейси тривалістю до 3-х годин: 822, 1034 та 1564 гривні або 31, 39 та 59 доларів США відповідно, рейси тривалістю понад 3-и години: 1087, 1299 та 1830 гривень або 41, 49 та 69 доларів США відповідно.
Раніше повідомлялося, що завдяки авіарейсам до Києва Чернівці заробили 20 мільйонів гривень.