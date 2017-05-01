Ще один визнаний фотомайстер не лише в Угорщині, а й у Європі та світі — Андраш Банкуті презентував свої роботи на виставці, що відкрилась у Чернівецькому художньому музеї 10 травня. Тут представлена добірка з 52 світлин під назвою „Будні”, в яких історично відбито народження вільної України очима угорського фотокореспондента.
— Я багато разів, — розповів мені у невеликому ексклюзивному інтерв’ю Андраш Банкуті, — бував в Україні ще за часів Радянського Союзу, зокрема, в Криму, на Донбасі, Закарпатті, інших областях. Та те, що побачив останніми роками, передусім за період незалежної України, особливо вразило. А в центр свого світобачення я завжди ставив і ставлю людину, а взяв до рук фотокамеру ще в 19 літ, тобто майже чотири десятиріччя тому.
— Власне, одну мистецьку рису майстра відображають дуже майстерні фотопортрети, — підкреслила згодом у своєму виступі на відкритті виставки директор музею Інна Кіцул. А доповнили її слова також консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Ласло Віда, радник Чернівецького міського голови Марія Порчук, головний редактор газети „Час” Петро Кобевко, міський голова Хотина Микола Головльов. Треба додати і те, що вдало скомпонував композицію у залі і співробітник музею Альберт Комарі.
Гадаю, із виставкою, що триватиме до кінця травня, з інтересом ознайомляться і чернівчани, і гості міста. Набудуть більше інформації у взаєморозумінні, пізнанні майстерних відображень угорського фотомайстра, до речі, лауреата багатьох міжнародних премій, в тому числі і дуже престижної Пулітцерівської (США).Василь Гейніш.Джерело