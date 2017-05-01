Ольга Кобевко Льовочкіну пише з Румунії: «Про заяву «Опоблоку» я дізналася уже тут»

Депутат обласної ради Ольга Кобевко звернулася із заявою до обласного управління поліції, прокурора та СБУ з проханням якнайшвидше, якнайякісніше та публічно розслідувати провокації «Опоблоку» 10 травня 2017 року біля аеропорту Чернівців.
Чомусь провокації ці спрямовані проти воїнів АТО, волонтерів і зокрема проти неї, як депутата від «Самопомочі».
Під час розкручення провокації Ольга Кобевко перебувала (і досі там є) у Румунії на лікарській конференції, куди була запрошена ще місяць тому. Там їй навіть не було відомо, що Льовочкін на весь світ розповідає всякі небилиці про українських патріотів та депутата.
Ось заява Ольги Кобевко:Мушу робити звернення.
Зараз я в Румунії на медичній конференціі,(фото запрошення від 20 квітня додається) про заяву "опоблоку " я прочитала вже тут.
Багато цікавого дізналась)
Тому, прошу управління поліції в Чернівецький обл., головного прокурора області та СБУ, чим найскоріш розслідувати дану справу і дати оцінку таким гучним заявам Опоблоку.
Також Ольга Кобевко вимагає від керівництва Чернівецької обласної ради скликати позачергову сесію, де дати об"єктивну і правдиву оцінку провокаторам