За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

Коли журналісти і журналістки отримують відмову або не отримують взагалі відповіді на свої інформаційні запити, більшість просто забуває про це. Або напише хтось в матеріалі чи скаже в ефірі, що “проігнорували”, “відповідь не надали”. Можуть навіть пообурюватись в редакціях, а то й задзвонити розпоряднику і посваритись з ним. І на тому все.
Однак право на інформацію потрібно виборювати і захищати. Воно так просто не дається. Особливо на регіональному рівні. Cудові тяганини для декого видаються надто обтяжливими і неприйнятними, хоча завдяки ініціативі #насудзадоступ можна отримати юридичну і фінансову підтримку судового позову. Однак є простіший і менш затратний спосіб. Це звернутись за захистом та реагуванням до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Так, саме офіс Уповноваженого контролює дотримання виконання законодавства “Про доступ до публічної інформації”.
Раніше звертатись доводилось в центральний офіс омбудсмена (уповноваженого з прав людини), однак з 2016 року в Чернівецькій області було утворене утворено регіональне представництво офісу і призначено представника Леоніда Ілюка.
Як йдеться у відповідному Положенні, регіональні представництва здійснюють особистий прийом осіб з питань їх порушених прав і свобод та надають їм первинну консультацію, здійснюють моніторинг стану додержання конституційних прав і свобод людини відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування, а за фактами виявлених порушень прав і свобод громадян – ініціюють перед Уповноваженим проведення відповідних перевірок та експертиз. Вони вивчають, узагальнюють та надають Уповноваженому з прав людини інформацію про виявлені ними порушення прав і свобод людини за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без громадянства. Також представництвом готуються пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав і свобод людини та здійснюється реалізацію відкритих проваджень. Працівники представництва за дорученням Уповноваженого відповідно до норм адміністративного законодавства та з передбачених законодавством підстав мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.
Леонід Ілюк повідомив, що за квітень-грудень 2016 року регіональне представництво в Чернівецькій області розглянуло 68 звернень, прийняло 119 людей, провело 10 виїзних прийомів. Більшість звернень стосувалися скарги на діяльність правоохоронних органів, невдоволення діяльністю судової гілки влади, соціального захисту, умов тримання в місцях несвободи, спірних питань землекористування.
Є також звернення щодо порушення права на доступ до публічної інформації, а саме — щодо неправомірної відмови. Наразі регіональним представництвом складено та направлено до суду один протокол. Журналісти ж щодо порушень права на інформацію до представника Уповноваженого не звертались. А здалось би.
Тому ті, в кого виникли проблеми з доступом до публічної інформації, можуть звертатись до регіонального представника Уповноваженого в Чернівецькій області Леоніда Ілюка м.Чернівці, вул.Руська,1, прим.1а-3, 050-607-49-20 067-374-26-50, е-mail: pred.chernivtsi@ombudsman.gov.ua(перелік всіх регіональних представників можна знайти за цим посиланням). Для цього можна використати зразки звернень і додати копії запитів та відповідей, відмов.
Отож, звертатись є до кого (регіонального представника, центрального офісу Уповноваженого з прав людини, суду), було б бажання, час і розуміння редакції, наскільки це важливо — захищати своє право на інформацію. Адже для журналіста — це захищати право всіх читачів, слухачів, глядачів на інформацію.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області
Матеріал підготовлено в рамках проекту «Мережа медіа-спостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Посольства США