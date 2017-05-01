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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:10
12 травня

За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

14:47
12 травня

Член з «Опоблоку» робить провокації у Чернівцях

14:38
12 травня

Поліція Буковини про провокацію опоблоківців

13:12
12 травня

Безвізовий режим з ЄС: 5 порад буковинцям, як підготуватися до подорожі

12:24
12 травня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання посадовцем Управління Держпраці у Чернівецькій області 1500 доларів США хабара

12:19
12 травня

Комісія Держпраці встановить причину травмування працівника деревообробного підприємства

12:13
12 травня

Увага! Інформація для осіб, що ведуть кадровий облік Внесено зміни до Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

12:11
12 травня

Зберігання документів - обов’язок платників

12:10
12 травня

Оподаткування прощеного боргу

12:09
12 травня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 31,1 млн. грн.

12:00
12 травня

Діє Порядок розподілу коштів, конфіскованих внаслідок корупційних злочинів

11:59
12 травня

Законодавчо удосконалено сприяння розвитку культури та мистецтв

11:52
12 травня

Комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб

11:36
12 травня

Профспілкові путівки не оподатковуються

11:35
12 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

11:33
12 травня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав 360 мільйонів ЄСВ

11:30
12 травня

У Чернівцях поліцейські здали кров для постраждалих у ДТП

11:24
12 травня

Митники вилучили у громадянина Румунії ікону

11:22
12 травня

Доходи до бюджету Пенсійного фонду в області збільшились на 37,9 млн. грн.

17:15
11 травня

Буковинців запрошують до участі в акції з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я

12:55
11 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

12:54
11 травня

Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

12:30
11 травня

Янголи букового краю

11:57
11 травня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 10 травня

11:10
11 травня

У Чернівцях проведуть традиційний туристичний ярмарок

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
12 травня о 12.00
В прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться брифінг за участі начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Святослава Кішлара та т.в.о. начальника Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Артема Куцака стосовно конфлікту, який мав місце 10 травня в районі аеропорту «Чернівці».
12 травня о 15.00
У Ратуші (каб.202) відбудеться брифінг першого віце-президента Федерації плавання України Володимира Шуміліна, міського голови Олексія Каспрука за участю керівника обласної федерації плавання Людмили Сідлецької та начальника управління фізкультури та спорту міської ради Дмитра Макаренка.
12 травня о 15.30
12 травня о 15.30 у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю».
Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.

Янголи букового краю
У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою.
Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв.
Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
12 травня о 16.00
12 травня о 16.00
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

Сьогодні, 15:10 / Коментарів: 0
За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена Коли журналісти і журналістки отримують відмову або не отримують взагалі відповіді на свої інформаційні запити, більшість просто забуває про це. Або напише хтось в матеріалі чи скаже в ефірі, що “проігнорували”, “відповідь не надали”. Можуть навіть пообурюватись в редакціях, а то й задзвонити розпоряднику і посваритись з ним. І на тому все.
Однак право на інформацію потрібно виборювати і захищати. Воно так просто не дається. Особливо на регіональному рівні. Cудові тяганини для декого видаються надто обтяжливими і неприйнятними, хоча завдяки ініціативі #насудзадоступ можна отримати юридичну і фінансову підтримку судового позову. Однак є простіший і менш затратний спосіб. Це звернутись за захистом та реагуванням до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Так, саме офіс Уповноваженого контролює дотримання виконання законодавства “Про доступ до публічної інформації”.
Раніше звертатись доводилось в центральний офіс омбудсмена (уповноваженого з прав людини), однак з 2016 року в Чернівецькій області було утворене утворено регіональне представництво офісу і призначено представника Леоніда Ілюка.
Як йдеться у відповідному Положенні, регіональні представництва здійснюють особистий прийом осіб з питань їх порушених прав і свобод та надають їм первинну консультацію, здійснюють моніторинг стану додержання конституційних прав і свобод людини відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування, а за фактами виявлених порушень прав і свобод громадян – ініціюють перед Уповноваженим проведення відповідних перевірок та експертиз. Вони вивчають, узагальнюють та надають Уповноваженому з прав людини інформацію про виявлені ними порушення прав і свобод людини за зверненнями громадян України, іноземців, осіб без громадянства. Також представництвом готуються пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав і свобод людини та здійснюється реалізацію відкритих проваджень. Працівники представництва за дорученням Уповноваженого відповідно до норм адміністративного законодавства та з передбачених законодавством підстав мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.
Леонід Ілюк повідомив, що за квітень-грудень 2016 року регіональне представництво в Чернівецькій області розглянуло 68 звернень, прийняло 119 людей, провело 10 виїзних прийомів. Більшість звернень стосувалися скарги на діяльність правоохоронних органів, невдоволення діяльністю судової гілки влади, соціального захисту, умов тримання в місцях несвободи, спірних питань землекористування.
Є також звернення щодо порушення права на доступ до публічної інформації, а саме — щодо неправомірної відмови. Наразі регіональним представництвом складено та направлено до суду один протокол. Журналісти ж щодо порушень права на інформацію до представника Уповноваженого не звертались. А здалось би.

Тому ті, в кого виникли проблеми з доступом до публічної інформації, можуть звертатись до регіонального представника Уповноваженого в Чернівецькій області Леоніда Ілюка м.Чернівці, вул.Руська,1, прим.1а-3, 050-607-49-20 067-374-26-50, е-mail: pred.chernivtsi@ombudsman.gov.ua(перелік всіх регіональних представників можна знайти за цим посиланням). Для цього можна використати зразки звернень і додати копії запитів та відповідей, відмов.
Отож, звертатись є до кого (регіонального представника, центрального офісу Уповноваженого з прав людини, суду), було б бажання, час і розуміння редакції, наскільки це важливо — захищати своє право на інформацію. Адже для журналіста — це захищати право всіх читачів, слухачів, глядачів на інформацію.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області
Матеріал підготовлено в рамках проекту «Мережа медіа-спостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Посольства США

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