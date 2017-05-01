Максим Бурбак: Звертаюся до голови обласної ради Івана Мунтяна якнайшвидше скликати позачергову сесію облради, щоб постмайданні демократичні сили засудили спроби реваншу регіоналів

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:10
12 травня

За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

14:47
12 травня

Член з «Опоблоку» робить провокації у Чернівцях

14:38
12 травня

Поліція Буковини про провокацію опоблоківців

13:12
12 травня

Безвізовий режим з ЄС: 5 порад буковинцям, як підготуватися до подорожі

12:24
12 травня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання посадовцем Управління Держпраці у Чернівецькій області 1500 доларів США хабара

12:19
12 травня

Комісія Держпраці встановить причину травмування працівника деревообробного підприємства

12:13
12 травня

Увага! Інформація для осіб, що ведуть кадровий облік Внесено зміни до Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

12:11
12 травня

Зберігання документів - обов’язок платників

12:10
12 травня

Оподаткування прощеного боргу

12:09
12 травня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 31,1 млн. грн.

12:00
12 травня

Діє Порядок розподілу коштів, конфіскованих внаслідок корупційних злочинів

11:59
12 травня

Законодавчо удосконалено сприяння розвитку культури та мистецтв

11:52
12 травня

Комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб

11:36
12 травня

Профспілкові путівки не оподатковуються

11:35
12 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

11:33
12 травня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав 360 мільйонів ЄСВ

11:30
12 травня

У Чернівцях поліцейські здали кров для постраждалих у ДТП

11:24
12 травня

Митники вилучили у громадянина Румунії ікону

11:22
12 травня

Доходи до бюджету Пенсійного фонду в області збільшились на 37,9 млн. грн.

17:15
11 травня

Буковинців запрошують до участі в акції з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я

12:55
11 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

12:54
11 травня

Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

12:30
11 травня

Янголи букового краю

11:57
11 травня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 10 травня

11:10
11 травня

У Чернівцях проведуть традиційний туристичний ярмарок

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
12 травня о 12.00
В прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться брифінг за участі начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Святослава Кішлара та т.в.о. начальника Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Артема Куцака стосовно конфлікту, який мав місце 10 травня в районі аеропорту «Чернівці».
12 травня о 15.00
У Ратуші (каб.202) відбудеться брифінг першого віце-президента Федерації плавання України Володимира Шуміліна, міського голови Олексія Каспрука за участю керівника обласної федерації плавання Людмили Сідлецької та начальника управління фізкультури та спорту міської ради Дмитра Макаренка.
12 травня о 15.30
12 травня о 15.30 у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю».
Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.

Янголи букового краю
У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою.
Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв.
Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
12 травня о 16.00
12 травня о 16.00
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Максим Бурбак: Звертаюся до голови обласної ради Івана Мунтяна якнайшвидше скликати позачергову сесію облради, щоб постмайданні демократичні сили засудили спроби реваншу регіоналів

Сьогодні, 14:58 / Коментарів: 0
Максим Бурбак: Звертаюся до голови обласної ради Івана Мунтяна якнайшвидше скликати позачергову сесію облради, щоб постмайданні демократичні сили засудили спроби реваншу регіоналівГолова парламентської фракції «Народного фронту», народний депутат України Максим Бурбак прокоментував останні події в Чернівцях та області, які мали місце напередодні та після відзначення Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це народний депутат України Максим Бурбак розповів у коментарі BukNews.

- Провокація, яку у Чернівцях вчинив «Опоблок» і особисто народний депутат Папієв – ніщо інше, як типова картинка для всієї країни і російських телевізійних каналів. Щоб збурювати громадськість, Кремлю потрібна відповідна картинка не лише з Києва, але й з регіонів. В тому числі, Заходу України. Вони не погребували навіть тим, щоб використати для цього скорботну дату в пам’яті нашого народу. Хоча від цих людей годі чекати честі і гідності. Вважаю, що це продумана, спровокована акція для розхитування ситуації в Чернівцях напередодні розгляду Верховною Радою України надважливого питання про перевибори Чернівецької міської ради. Дивіться, як швидко розгортаються події – на центральних каналах вже виступає Льовочкін – колишній керівник адміністрації Януковича, який розповідає про події у Чернівцях.

- Ще одна причина для активізації – моя електронна петиція щодо скасування рішення міськради про передачу другої низки газогону на баланс ПАТ “Чернівціоблгаз” дістала необхідну підтримку громади. Тому вся ця фірташівська регіональна гопота так швидко активізувалася. Профірташівська регіональна більшість у Чернівецькій міській раді, об’єднавшись з «Батьківщиною», «Самопоміччю», «Народним контролем», робитиме усе для того, щоб друга нитка газогону, який будувала вся громада, не була повернута у розпорядження громади. Тому що, якщо це трапиться – громада поверне свою власність під свій контроль – буде створено дуже небезпечний для газової імперії Фірташа прецедент. Це майно оцінять за ринковою ціною і тоді вже сама громада буде виставляти рахунки монополісту за його використання, а не навпаки. Цим буде порушено газову монополію. Впевнений, що таке рішення стане останнім цвяхом у труну газової імперії Фірташа-Львочкіна. Тому що після цього вона почне руйнуватися, громади самі почнуть використовувати своє майно. Тому політикам, які орієнтуються Фірташа, треба відволікти від цього увагу людей, для цього їм потрібен політичний конфлікт. А якщо його немає, то його треба роздмухати. Я вважаю, що правоохоронні органи повинні порушити справи по заявах у ЗМІ щодо цих подій, а потім об’єктивно, публічно, відкрито і в стислі терміни провести розслідування і повідомити про його результати всю громадськість.

- Друге, я вважаю, що Чернівецька обласна рада не повинна стояти осторонь цих процесів, особливо коли є конфлікт між її депутатами з різних фракцій. Тому я звертаюся до голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна якнайшвидше, у стислі терміни – у нього для цього є всі повноваження – скликати позачергову сесію обласної ради, щоб обговорити цей конфлікт і дати публічну оцінку подіям, які відбулися. Завжди говорив: усі політичні сили і депутати повинні діяти публічно, відкрито, прозоро, а політичні дебати проходити на майданчику, де існує дискусія. Бо коли потрібно зібратися поговорити про Нацбанк, різні мораторії, сесії скликаються дуже швидко. Зараз питання значно важливіше – фактично йдеться про небезпеку для існування держави. Провокації «Опоблоку» 9 травня, сфабриковану акцію п’ятої колони Кремля стосовно нібито побиття активіста «Опоблоку» у Чернівцях потрібно обговорити під час відкритої публічної дискусії. Керівництво Чернівецької обласної ради повинне забезпечити можливість проведення такої дискусії. Суспільство, громада повинні почути правду.

- Окремо звертаюся до всіх патріотично налаштованих організацій, до всіх тих, з ким ми стояли пліч-о-пліч на Майдані – особисто до Івана Мунтяна, з яким ми разом боролися з Папієвим і регіоналами в обласній раді – чому від вас не було адекватної реакції на провокації Опоблоку 9 травня? Без жодних заворушень, толерантно, строго відповідно до чинного законодавства, але із їх засудженням. Чому досі немає заяви «Самопомочі» на захист свого найактивнішого депутата обласної ради? Де публічна реакція на провокації БПП-«Солідарність», «Народного контролю», інших постмайданних демократичних сил, які пройшли до обласної ради? Я вимагаю відкритої публічної заяви постамайданних демократичних сил, які воювали з режимом Януковича, про те, що реванш регіоналів у Чернівецькій області не пройде! Врешті-решт потрібно позиціонувати себе, публічно заявити свою позицію та брати відповідальність за суспільно – політичну ситуацію в області. А не розповідати про те, хто набрав більше голосів на виборах до сільських рад. Якщо втратимо державу, то це вже не буде нікому цікаво.

- Ми вже бачимо, чим обернувся реванш регіоналів у Чернівецькій міській раді, де вони злигалися з окремими постмайданними силами. Чим це може обернутися в масштабах держави, пояснювати, думаю, не потрібно – це цілковите повернення назад до Кремля. Не за це гинули українці і зараз воюють наші хлопці на Сході, щоб у Чернівцях займалися договорняками, гралися у толерантність, коли йдеться про принципові питання. Закликаю усі демократичні сили до єдності, бо йдеться про існування нашої держави! Тому що повзучий реванш вже відбувається. Відповіддю на провокації має стати жорстка публічна заява всіх демократичних сил, які були на Майдані, які стояли проти регіоналів і влади Януковича. Хто як не ми, маємо не допустити реваншу?! Кому як не нам, які воювали з колишнім режимом, об’єднатися - попри всі протиріччя, різні думки, особисті образи. Тоді врешті-решт буде розбито цей тимчасовий союз колишніх регіоналів і «Батьківщини» в Чернівецькій міській раді. Або, нарешті, визнайте, що ви разом з регіоналами.

- Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, з яким я перебував у відрядженні, підтвердив, що звернення Чернівецького міського голови Олексія Каспрука надійшло до парламенту і вже розписане на профільний комітет. Особисто буду вимагати терміново розглянути це питання у сесійній залі, щоб нарешті призначити дату позачергових виборів Чернівецької міської ради. Подолати реванш можна і потрібно лише у законний спосіб! - сказав Максим Бурбак.

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