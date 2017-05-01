Максим Бурбак: Звертаюся до голови обласної ради Івана Мунтяна якнайшвидше скликати позачергову сесію облради, щоб постмайданні демократичні сили засудили спроби реваншу регіоналів

Голова парламентської фракції «Народного фронту», народний депутат України Максим Бурбак прокоментував останні події в Чернівцях та області, які мали місце напередодні та після відзначення Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Про це народний депутат України Максим Бурбак розповів у коментарі BukNews.
- Провокація, яку у Чернівцях вчинив «Опоблок» і особисто народний депутат Папієв – ніщо інше, як типова картинка для всієї країни і російських телевізійних каналів. Щоб збурювати громадськість, Кремлю потрібна відповідна картинка не лише з Києва, але й з регіонів. В тому числі, Заходу України. Вони не погребували навіть тим, щоб використати для цього скорботну дату в пам’яті нашого народу. Хоча від цих людей годі чекати честі і гідності. Вважаю, що це продумана, спровокована акція для розхитування ситуації в Чернівцях напередодні розгляду Верховною Радою України надважливого питання про перевибори Чернівецької міської ради. Дивіться, як швидко розгортаються події – на центральних каналах вже виступає Льовочкін – колишній керівник адміністрації Януковича, який розповідає про події у Чернівцях.
- Ще одна причина для активізації – моя електронна петиція щодо скасування рішення міськради про передачу другої низки газогону на баланс ПАТ “Чернівціоблгаз” дістала необхідну підтримку громади. Тому вся ця фірташівська регіональна гопота так швидко активізувалася. Профірташівська регіональна більшість у Чернівецькій міській раді, об’єднавшись з «Батьківщиною», «Самопоміччю», «Народним контролем», робитиме усе для того, щоб друга нитка газогону, який будувала вся громада, не була повернута у розпорядження громади. Тому що, якщо це трапиться – громада поверне свою власність під свій контроль – буде створено дуже небезпечний для газової імперії Фірташа прецедент. Це майно оцінять за ринковою ціною і тоді вже сама громада буде виставляти рахунки монополісту за його використання, а не навпаки. Цим буде порушено газову монополію. Впевнений, що таке рішення стане останнім цвяхом у труну газової імперії Фірташа-Львочкіна. Тому що після цього вона почне руйнуватися, громади самі почнуть використовувати своє майно. Тому політикам, які орієнтуються Фірташа, треба відволікти від цього увагу людей, для цього їм потрібен політичний конфлікт. А якщо його немає, то його треба роздмухати. Я вважаю, що правоохоронні органи повинні порушити справи по заявах у ЗМІ щодо цих подій, а потім об’єктивно, публічно, відкрито і в стислі терміни провести розслідування і повідомити про його результати всю громадськість.
- Друге, я вважаю, що Чернівецька обласна рада не повинна стояти осторонь цих процесів, особливо коли є конфлікт між її депутатами з різних фракцій. Тому я звертаюся до голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна якнайшвидше, у стислі терміни – у нього для цього є всі повноваження – скликати позачергову сесію обласної ради, щоб обговорити цей конфлікт і дати публічну оцінку подіям, які відбулися. Завжди говорив: усі політичні сили і депутати повинні діяти публічно, відкрито, прозоро, а політичні дебати проходити на майданчику, де існує дискусія. Бо коли потрібно зібратися поговорити про Нацбанк, різні мораторії, сесії скликаються дуже швидко. Зараз питання значно важливіше – фактично йдеться про небезпеку для існування держави. Провокації «Опоблоку» 9 травня, сфабриковану акцію п’ятої колони Кремля стосовно нібито побиття активіста «Опоблоку» у Чернівцях потрібно обговорити під час відкритої публічної дискусії. Керівництво Чернівецької обласної ради повинне забезпечити можливість проведення такої дискусії. Суспільство, громада повинні почути правду.
- Окремо звертаюся до всіх патріотично налаштованих організацій, до всіх тих, з ким ми стояли пліч-о-пліч на Майдані – особисто до Івана Мунтяна, з яким ми разом боролися з Папієвим і регіоналами в обласній раді – чому від вас не було адекватної реакції на провокації Опоблоку 9 травня? Без жодних заворушень, толерантно, строго відповідно до чинного законодавства, але із їх засудженням. Чому досі немає заяви «Самопомочі» на захист свого найактивнішого депутата обласної ради? Де публічна реакція на провокації БПП-«Солідарність», «Народного контролю», інших постмайданних демократичних сил, які пройшли до обласної ради? Я вимагаю відкритої публічної заяви постамайданних демократичних сил, які воювали з режимом Януковича, про те, що реванш регіоналів у Чернівецькій області не пройде! Врешті-решт потрібно позиціонувати себе, публічно заявити свою позицію та брати відповідальність за суспільно – політичну ситуацію в області. А не розповідати про те, хто набрав більше голосів на виборах до сільських рад. Якщо втратимо державу, то це вже не буде нікому цікаво.
- Ми вже бачимо, чим обернувся реванш регіоналів у Чернівецькій міській раді, де вони злигалися з окремими постмайданними силами. Чим це може обернутися в масштабах держави, пояснювати, думаю, не потрібно – це цілковите повернення назад до Кремля. Не за це гинули українці і зараз воюють наші хлопці на Сході, щоб у Чернівцях займалися договорняками, гралися у толерантність, коли йдеться про принципові питання. Закликаю усі демократичні сили до єдності, бо йдеться про існування нашої держави! Тому що повзучий реванш вже відбувається. Відповіддю на провокації має стати жорстка публічна заява всіх демократичних сил, які були на Майдані, які стояли проти регіоналів і влади Януковича. Хто як не ми, маємо не допустити реваншу?! Кому як не нам, які воювали з колишнім режимом, об’єднатися - попри всі протиріччя, різні думки, особисті образи. Тоді врешті-решт буде розбито цей тимчасовий союз колишніх регіоналів і «Батьківщини» в Чернівецькій міській раді. Або, нарешті, визнайте, що ви разом з регіоналами.
- Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, з яким я перебував у відрядженні, підтвердив, що звернення Чернівецького міського голови Олексія Каспрука надійшло до парламенту і вже розписане на профільний комітет. Особисто буду вимагати терміново розглянути це питання у сесійній залі, щоб нарешті призначити дату позачергових виборів Чернівецької міської ради. Подолати реванш можна і потрібно лише у законний спосіб! - сказав Максим Бурбак. Джерело