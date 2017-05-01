Як толерантні Чернівці вплели в інформаційну війну, або анатомія win-win побиття

10-го травня, в середу, в Чернівцях пройшла акція на підтримку ветеранів АТО, яких побили в Дніпрі.
"Руки геть від патріотів!", "НІ реваншу ОПОБЛОКУ", - закликали активісти. (bukpravda.cv.ua)
Здавалось би, нічого особливого. Але наступного дня Чернівці чекав сюрприз.
О 14:56 на сайті Опоблоку з'являється новина з супер-об'єктивним заголовком:
"У Чернівцях радикали жорстоко побили голову міського осередку ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ Руслана Тулика".
З новини місто дізналось, що, цитую: "10 травня на майданчику біля Чернівецького аеропорту радикали під керівництвом депутата Чернівецької обласної ради фракції «Самопоміч» Ольги Кобевко було жорстоко побито голову Чернівецького міського осередку партії ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК Руслана Тулика."
А ще, що "Організатором та безпосереднім учасником цих подій виявилася [...] Ольга Кобевко, яка зухвало роздавала команди радикалам та знімала все на мобільний телефон."
І, в результаті, що "Руслана Тулика госпіталізовано у тяжкому стані, зі струсом мозку та чисельними забоями".
Ближче до вечору виявиться, що не такий вже стан й тяжкий. І що радикали - не такі вже й радикали. Але ці подробиці вже не відіграватимуть якоїсь значної ролі.
Що ж потребуватиме нашої уваги - так це висвітлення в медіа і елементи інформаційної війни в цьому процесі.
Слідкуйте за руками:
15:15 новину дублює ukranews.com.
16:39 - публікацію робить "Деловая Столица", підсилюючи месадж смаженим заголовком: "Главного оппоблоковца Черновцов жестоко избили за любовь к "совку".
16:56 Опоблок публікує заяву партії: "ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК требует наказать преступников, избивших главу Черновицкой городской организации нашей партии".
17:08 виступає "кавалерія" - новину публікує російський ресурс РИА Новости.
17:17 - матеріал "Чернівецького променя", в якому месадж підсилюється епітетом: "по-звірячому побили".
17:31 - заяву Опоблоку публікує РИА Новости Украина. В матеріалі скромно нагадують: "Напомним, в четверг в партии заявили, что неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" в Днепре."
17:37 - підключається "Обозреватель". Букви прекрасні: "Оппозиционный блок" требует наказать виновных в жестоком избиении [...]"
О 17:40 публікує матеріал по темі "Молодий буковинець".
18.30 - заяву опоблоку розміщує з доповненнями gordonua.com.
18:40 - прокидається сайт 0372.ua.
19:20 - новина з'являється, несподівано, на timer-odessa.net. Заголовок починається так: "Молодчики в камуфляже избили..." :)
Що характерно - 0372 і попередній ресурс посилаються на promin.cv.ua.
О 19:22 виходить матеріал в МБ з уточненням стану побитого: "там легкий струс".
...
19:46 - з сайту Опоблоку віщає сам Льовочкін!
Месаджі підігрівають до потрібного градусу:
"Избиение радикалами и неонацистами председателя [...] в день, когда ЕС предоставил Украине безвизовый режим — это плевок в лицо власти."
"[...] власти, которая не может положить конец бесчинствам радикалов на улицах и уличной преступности, которая захлестнула сейчас украинские города."
...
20:55 - публікація місцевого "ЧАС"-у. Ресурс, в якому батько звинуваченої депутата працює шеф-редактором, публікує тест з таким пасажем: "Насправді опоблоківцеві надавали підсрачників атовці, яких він перед цим назвав "аватарами".
21:15 відстрілюється Корреспондент.net, цитуючи Льовочкіна.
Цей матеріал одразу ж крос-лінкується на telegraf.by з посиланням на "Корреспондент".
В ту ж хвилину виходить матеріал по цій ж темі на gigamir.net.
21:21 - 112.ua пише, що "В "Опоблоці" обурені побиттям [...]"
...
21:42 - дає залп Інтерівський podrobnosti.ua, включаючи в матеріал відеосюжет.
22:15 - пост на regions.lviv.ua
22:25 - МБ публікує новину про те, що "Поліція відкрила два кримінальні провадження щодо побиття активіста «Опоблоку» в Чернівцях"
Вночі "прокидається" strana.ua і о 01:57 теж публікує месаджі Льовочкіна.
На цьому медійний день можна вважати завершеним.
Як бачимо, заява Льовочкіна припала на початок вечірнього "прайм-тайму" читачів інтернет-ресурсів.
Його ж "Інтер" в іпостасі "Подробностєй" і закриває прайм-тайм.
Цілком резонно варто очікувати сьогодні (12.05) продовження резонансу новини з орієнтацією на російські і російськомовні медіаресурси. Також є вірогідність розповсюдження матеріалу "дружніми" до Опоблоку іноземними громадськими організаціями та медіаресурсами.
...
Як можна трактувати ці всі події і ставитись до них?
По-перше, набагато важливішим виглядає висвітлення "побиття", ніж сам його факт. (Крім цього, говорити про щось конкретне до результатів розслідування просто немає змісту)
По-друге, обов'язково треба оцінити усіх згаданих в події осіб та усвідомити їх роль.
По-третє — прослідкувати ланцюги подій, в які будуть включати це "побиття".
Поки що бачимо таку картину:
- В першому ж дописі прямим текстом в координації побиття звинувачують Ольгу Кобевко.
- Висвітлення події чітко скоординоване, підключено достатньо ресурсів як з медіа-пулу Льовочкіна, так і умовно-нейтральних сайтів, які не гребують публікувати пропоновані новини.
- Новина вбудовується в єдину дискредитаційну лінію.
Тому можна зробити припущення, що медіа-вкид розрахований на досягнення двох основних цілей:
1. Посильної дискредитації влади через звинувачення її у класичному "незабезпеченні порядку".
2. Штучного додавання Опоблоку балів в імідж таких собі "мучеників режиму".
Подія сама по собі не настільки кричуща, щоб можна було очікувати широкого висвітлення у ворожих медіа, проте стартове залучення цих медіа все ж було забезпечено.
Насамкінець - лишаються найскладніші питання.
В мене їх два, і вони пов'язані.
1. Чому побили саме Тулика
2. Чому звинуватили саме Ольгу Кобевко
Без різниці чи замішана пані Ольга в цій справі — все одно скандал принесе їй, скоріш за все, лише користь.
Або вона виявиться дійсно причетною і таким чином зможе розіграти карту патріота, що страждає за тверді моральні переконання.
Або її причетність нульова — тоді вона автоматично стає жертвою дискредитаційної кампанії "Опозиційного блоку", знов ж отримуючи електоральний підйом в сегменті патріотів.
На основі цих варіантів персона Руслана Тулика могла бути або обраною спеціально, щоб не конфронтувати з рештою опоблоківців в облраді; або підвернутись "під руку" випадково.
Якщо ж згаданими "людьми в камуфляжі" були дійсно АТО-шники і патріоти, а не найняті провокатори — шкода.
Шкода, бо є достатньо підстав вбачати в ланцюгу подій достатню вірогідність підстави і провокації.
Розібратись в питанні "кому це вигідно" спробуйте вже самостійно.
Нагадаю хіба що про те, що ліпшого "друга" пана Льовочкіна звати Дмитро Фірташ.Leonid Prokopchuk