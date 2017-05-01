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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:10
12 травня

За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

14:47
12 травня

Член з «Опоблоку» робить провокації у Чернівцях

14:38
12 травня

Поліція Буковини про провокацію опоблоківців

13:12
12 травня

Безвізовий режим з ЄС: 5 порад буковинцям, як підготуватися до подорожі

12:24
12 травня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання посадовцем Управління Держпраці у Чернівецькій області 1500 доларів США хабара

12:19
12 травня

Комісія Держпраці встановить причину травмування працівника деревообробного підприємства

12:13
12 травня

Увага! Інформація для осіб, що ведуть кадровий облік Внесено зміни до Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

12:11
12 травня

Зберігання документів - обов’язок платників

12:10
12 травня

Оподаткування прощеного боргу

12:09
12 травня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 31,1 млн. грн.

12:00
12 травня

Діє Порядок розподілу коштів, конфіскованих внаслідок корупційних злочинів

11:59
12 травня

Законодавчо удосконалено сприяння розвитку культури та мистецтв

11:52
12 травня

Комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб

11:36
12 травня

Профспілкові путівки не оподатковуються

11:35
12 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

11:33
12 травня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав 360 мільйонів ЄСВ

11:30
12 травня

У Чернівцях поліцейські здали кров для постраждалих у ДТП

11:24
12 травня

Митники вилучили у громадянина Румунії ікону

11:22
12 травня

Доходи до бюджету Пенсійного фонду в області збільшились на 37,9 млн. грн.

17:15
11 травня

Буковинців запрошують до участі в акції з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я

12:55
11 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

12:54
11 травня

Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

12:30
11 травня

Янголи букового краю

11:57
11 травня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 10 травня

11:10
11 травня

У Чернівцях проведуть традиційний туристичний ярмарок

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
12 травня о 12.00
В прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться брифінг за участі начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Святослава Кішлара та т.в.о. начальника Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Артема Куцака стосовно конфлікту, який мав місце 10 травня в районі аеропорту «Чернівці».
12 травня о 15.00
У Ратуші (каб.202) відбудеться брифінг першого віце-президента Федерації плавання України Володимира Шуміліна, міського голови Олексія Каспрука за участю керівника обласної федерації плавання Людмили Сідлецької та начальника управління фізкультури та спорту міської ради Дмитра Макаренка.
12 травня о 15.30
12 травня о 15.30 у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю».
Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.

Янголи букового краю
У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою.
Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв.
Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
12 травня о 16.00
12 травня о 16.00
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Безвізовий режим з ЄС: 5 порад буковинцям, як підготуватися до подорожі

Сьогодні, 13:12 / Коментарів: 0
Безвізовий режим з ЄС: 5 порад буковинцям, як підготуватися до подорожі Уже влітку цього року українці зможуть вільно подорожувати країнамиЄC. До офіційного рішення залишилось лише декілька формальностей. Але без віз не означає без правил, тому до того, як вирушати у подорож, потрібно ознайомитися з вимогами Шенгенської зони. Аби у сезон відпусток українці не стикнулись з несподіванками на кордоні, Центр громадського моніторингу і контролю публікує 5 порад, які допоможуть підготуватись до безвізової мандрівки.

Про це повідомляє Оксана Коваль, медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.

1. Коли очікувати старту безвізового режиму?
Квітень-травень цього року були багатим на добрі новини. Безвізовий режим для України подолав три ключові кроки до остаточного ухвалення: голосування в Європарламенті, підтвердження від послів ЄС та позитивне рішення Ради міністрів ЄС. Тож залишились лише формальне підписання Президентом Європарламенту, анонсоване на 17 травня, та публікація в офіційному журналі ЄС. Через 20 днів після опублікування безвізовий режим набуде чинності, і вже в червні українці зможуть користуватись його перевагами.
«Вже з 11 червня європейські кордони відкриються для України», – переконаний голова делегації Європарламенту в комітеті асоціації Україна-ЄС Даріуш Росаті.
2. Куди та наскільки можна їхати?
Після запровадження безвізового режиму українці зможуть вільно перетинати кордони 26 держав-членів ЄС, а також в'їжджати в чотири держави-асоційовані членисоюзу: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.Згідно з умовами Кодексу про кордони, перебувати на території Шенгенської зони дозволяється до 90 днів протягом півроку.Винятками залишаться Велика Британія та Ірландія, куди, як і раніше, потрібно буде оформлювати національні візи.
За словами директора Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександра Сушко, безвіз тягне за собою усування транспортних перепон і здешевлення квитків, тому відкриті кордони стануть величезним фактором інтеграції українців у ЄС.
3. Які документи потрібні?
Найважливіший документ для безвізових поїздок до ЄС – це біометричний паспорт, який можна оформити у Міграційній службі.Однак прикордонник має право запитати мету вашої подорожі.Тому мандрівник повинен бути готовимпояснити куди і навіщо їде, а за необхідності надати документи, які це підтверджують, наприклад, бронювання готелю. Варто зазначити, що залежно від мети поїздки можуть знадобитисярізні документи. Згідно з умовами Шенгенського кодексу про кордони, для ділових поїздок або участі у заходах це може бути запрошення від фірми або вхідні квитки, для короткострокового навчання – сертифікат про зарахування до навчального закладу. Якщо ви подорожуєте як турист, то варто потурбуватись про бронювання місця проживання та навіть продумати маршрут.
До речі, українці, які мають чинний закордонний паспорт старого зразка зможуть в’їжджати на територію ЄС лише за наявності шенгенської візи.
Для подорожі в Європу українцям більше не будуть потрібні довідки з місця роботи або виписки з банку. Згідно з законодавством ЄС, аби підтвердити свою фінансову спроможність, достатньо їхати зготівкою, кредитними картками, тревел-чеками або просто сплаченим проживанням.Що стосується суми, то вона залежить від країни та терміну перебування, наприклад, у Литві це 40 євро за кожен день. Головне, щоб на рахунку було достатньо коштів на період запланованої подорожі.
Для тих, хто збирається їхати в ЄС автомобілем, потрібно буде оформити поліс страхування цивільної відповідальності водія.Медичне страхування для тих, хто подорожує,не є обов'язковим, але задля власної безпеки український МЗС рекомендує його оформити. За словами аналітика «Європа без бар'єрів» Катерини Кульчицької, похід до лікаря в європейській країні може коштувати місячну українську зарплату, тому краще мати страховий поліс.
4. Яких прав не надає безвізовий режим?
Безвізовий режим не буде надавати права на довгострокове проживання, працевлаштування та навчання в країнах ЄС.Для цього необхідно отримувати національні візи та дозволи на комерційну діяльність. Існуєдва основних правила, які не можна порушувати в рамках безвізового режиму: перебувати в Шенгенській зоні більше ніж 90 днів на кожні півроку та працювати без робочої візи.
«Якщо ми будемо дотримуватися правил – режим стане абсолютно ефективним. І якщо все буде добре, то про мету поїздки будуть питати, припустимо, одну людину з сотні, або одного з двохсот. Це менеджмент процесу, який необхідний для того, щоб шенгенський простір був безпечним», – запевняє міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
5. Труднощі перетину: чи варто боятися відмови на кордоні?
Критики висловлюють побоювання щодо «завертання» українців на європейському кордоні. Але, як показує досвід інших країн, статистика відмов у в’їзді вкрай мала. За даними Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів країн-членів ЄС (FRONTEX), за 2015-2016 роки тільки 2,4% громадян Молдови отримували відмови. Як правило, приводом для цього були негаразди з документами, наприклад, громадяни не міг пояснити мету поїздки або не мав біометричного паспорта.
Ось кому точно закрита дорога до Європи –це порушникам закону. Згідно з Шенгенським кодексом, заборона на в’їздстосується злочинців, засуджених і висланих з Євросоюзу. Але такі випадки є скоріш винятком. Експерт із питань євроінтеграції Мар'яна Кузьо запевняє, що українцям, які не порушували міграційне право, не варто турбуватись. Тому для успішного перетину кордону достатньо відповідально поставитись до організації своєї подорожі.
«Безвіз» – це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон. Це – гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору»,–наголосив Президент України Петро Порошенко.


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