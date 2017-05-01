Завершено досудове розслідування за фактом одержання посадовцем Управління Держпраці у Чернівецькій області 1500 доларів США хабара

Прокуратура Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт за ч.3 ст.368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди шляхом вимагання) КК України відносно керівника одного з підрозділів Управління Держпраці у Чернівецькій області, який підозрюється в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Нагадаємо, 30.01.2017 працівники прокуратури Чернівецької області спільно із співробітниками Управління Служби безпеки України та слідчими Головного управління Національної поліції, затримали посадовця після одержання неправомірної вигоди в розмірі 1500 доларів США.
Зазначену суму вказаний громадянин вимагав та отримав за позитивні висновки комісії, яка розслідувала факт смерті одного з керівників державного підприємства області, а саме визнання смерті останнього нещасним випадком, що пов'язаний з виробництвом.
Одразу після одержання неправомірної вигоди його затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені завершено. Подальшу долю обвинуваченого вирішить суд.