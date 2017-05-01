Комісія Держпраці встановить причину травмування працівника деревообробного підприємства

В Управлінні Держпраці у Чернівецькій області створено комісію спеціального розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, що стався із слюсарем-сантехніком деревообробного підприємства «Техно Плюс», розташованого у Глибоцькому районі Чернівецької області.
За попередніми даними, працівник підприємства проводив ремонт устаткування у цеху лущення та сушки шпону. Під час здійснення робіт (ремонт та повірку насоса виточки конденсату з пропарювальних камер), отримав тяжку травму правої ноги.
Потерпілому 1943 року народження оперативно було надано медичну допомогу. Наразі він перебуває на лікуванні в лікарні швидкої медичної допомоги в обласному центрі .
Роботу комісії спеціального розслідування, яка встановить обставини та причини нещасного випадку з тяжким наслідком, очолила головний державний інспектор сектору розслідування , аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Чернівецькій області Алла Грубляк.
Довідково:
З початку року (станом на першу декаду травня) в області на виробництві мали місце вісім нещасних випадків, у тому числі, один із них - зі смертельним наслідком.
Так, у соціально-культурній сфері сталося п’ять нещасних випадків, по одному нещасному випадку у галузях автомобільного транспорту, лісового та сільського господарств.
Факт виробничого травматизму зі смертельним наслідком зареєстровано у лісовому господарстві.