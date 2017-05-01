Увага! Інформація для осіб, що ведуть кадровий облік Внесено зміни до Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 20.12.2016 № 278 змінено форму Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення (дата набуття чинності — 5 травня 2017 року).
Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Особам, що ведуть кадровий облік в органах державної служби необхідно звернути увагу, на наступні зміни щодо Особової картки державного службовця: місце для фотокартки розміром 4х6 см розміщується праворуч; у новій редакції викладено пункт 14 Особової картки державного службовця «Відомості про ведення військового обліку»; підпункт 15.5 пункту 15 та примітку до нього.
Інструкція визначає вимоги щодо заповнення форми Особової картки державного службовця (далі - Особова картка). Особова картка заповнюється на осіб, які займають посади, визначені відповідно до Закону України "Про державну службу" (далі - Закон), та осіб, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби (далі - претендент на посаду).
Щодо нововведень в Інструкції щодо заповнення Особової картки державного службовця, то внесено зміни до Загальних положень розділу I, розділу II (пункт 2, абзац перший пункту 4, абзац перший пункту 5) та доповнено розділ II новим пунктом 6.
Наказом скасовано наказ Нацдержслужби від 29 грудня 2012 року N 256 "Про затвердження форми первинного обліку державних службовців N П-2ДС "Особова картка" та Інструкції щодо її заповнення".