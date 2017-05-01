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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:10
12 травня

За захистом інформаційних прав - до чернівецького представника омбудсмена

14:47
12 травня

Член з «Опоблоку» робить провокації у Чернівцях

14:38
12 травня

Поліція Буковини про провокацію опоблоківців

13:12
12 травня

Безвізовий режим з ЄС: 5 порад буковинцям, як підготуватися до подорожі

12:24
12 травня

Завершено досудове розслідування за фактом одержання посадовцем Управління Держпраці у Чернівецькій області 1500 доларів США хабара

12:19
12 травня

Комісія Держпраці встановить причину травмування працівника деревообробного підприємства

12:13
12 травня

Увага! Інформація для осіб, що ведуть кадровий облік Внесено зміни до Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення

12:11
12 травня

Зберігання документів - обов’язок платників

12:10
12 травня

Оподаткування прощеного боргу

12:09
12 травня

На роздрібній торгівлі алкоголем і цигарками Чернівці заробили 31,1 млн. грн.

12:00
12 травня

Діє Порядок розподілу коштів, конфіскованих внаслідок корупційних злочинів

11:59
12 травня

Законодавчо удосконалено сприяння розвитку культури та мистецтв

11:52
12 травня

Комунальні послуги для внутрішньо переміщених осіб

11:36
12 травня

Профспілкові путівки не оподатковуються

11:35
12 травня

Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

11:33
12 травня

На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав 360 мільйонів ЄСВ

11:30
12 травня

У Чернівцях поліцейські здали кров для постраждалих у ДТП

11:24
12 травня

Митники вилучили у громадянина Румунії ікону

11:22
12 травня

Доходи до бюджету Пенсійного фонду в області збільшились на 37,9 млн. грн.

17:15
11 травня

Буковинців запрошують до участі в акції з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я

12:55
11 травня

За IІ квартал з екоподатку звітуємо за новою формою

12:54
11 травня

Оновлено форми податкових декларацій по єдиному податку

12:30
11 травня

Янголи букового краю

11:57
11 травня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 10 травня

11:10
11 травня

У Чернівцях проведуть традиційний туристичний ярмарок

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені (фото) Чернівці облуплені (фото)Мудрі буковинці казали: «Хай сніг зійде, і буде видно хто й де накакав».

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.

Ігор БУРКУТ, політолог:

"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР" "РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.

Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:

Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки? Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
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Що, Де, Коли
11 травня о 18:30
11 травня о 18:30
12 травня о 12.00
В прес-центрі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області (вул. Чайковського, 4) відбудеться брифінг за участі начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Святослава Кішлара та т.в.о. начальника Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Артема Куцака стосовно конфлікту, який мав місце 10 травня в районі аеропорту «Чернівці».
12 травня о 15.00
У Ратуші (каб.202) відбудеться брифінг першого віце-президента Федерації плавання України Володимира Шуміліна, міського голови Олексія Каспрука за участю керівника обласної федерації плавання Людмили Сідлецької та начальника управління фізкультури та спорту міської ради Дмитра Макаренка.
12 травня о 15.30
12 травня о 15.30 у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю».
Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.

Янголи букового краю
У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою.
Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв.
Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
12 травня о 16.00
12 травня о 16.00
13 травня о 15.00
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї.
Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз.
Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
19 травня о 18:00
У Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться 10-а ювілейна подія «15х4 Чернівці».
26 травня о 19.00
26 травня о 19.00
4 червня о 12.00
4 червня о 12.00


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Оподаткування прощеного боргу

Сьогодні, 12:10 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі-Кодекс), відповідно до п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Підпунктом «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий таким платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Кредитор зобов'язаний повідомити платникаподатку – боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов'язаний виконати всі обов'язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом.
Разом з тим, якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначенимип. 164.5 ст. 164 Кодексу (п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).
Відповідно до п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 %, визначену в ст. 167 Кодексу.
Враховуючи викладене, у разі якщо юридичною особою (кредитором) здійснено анулювання (прощення) основної суми боргу (кредиту), але не повідомлено боржника про таке анулювання (прощення), у порядку, визначеному п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, то такий кредитор як податковий агент зобов’язаний своєчасно та повністю нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок на доходи фізичних осіб з такої суми. При цьому, сума податку обчислюється без застосування положень п. 164.5 ст. 164 Кодексу.
Детальніше про порядок оподаткування анульованої суми боргу (кредиту) податком на доходи фізичних осіб можна ознайомитись в листі ДФС України від 19.04.2017 № 8275/6/99-99-13-02-03-15 за посиланням: http://10.80.31.31/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/72016.html.
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