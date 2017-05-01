Діє Порядок розподілу коштів, конфіскованих внаслідок корупційних злочинів

26 квітня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 272, якою Уряд затвердив Порядок розподілу у 2017 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення.
Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Зазначимо, розподіл конфіскованих коштів здійснюватиметься Казначейством щотижнево по мірі їх надходження між бюджетними програмами головних розпорядників коштів пропорційно до затверджених у Державному бюджеті України на 2017 рік показників.
Кошти розподілятимуться між Мігарополітики, Мінрегіоном, Мінфіном, Національною гвардією, Міноборони, МВС, ДКА, Мінекономрозвитку, адміністрацією Держспецзв’язку, СБУ та ДСНС на заходи щодо фінансування програм і проектів державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад та на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а також на підвищення обороноздатності і безпеки держави та фінансової підтримки сільгосптоваровиробників.