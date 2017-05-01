Законодавчо удосконалено сприяння розвитку культури та мистецтв

Закон України від 23.03.2017 № 1976-VIII «Про Український культурний фонд» визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, метою створення якого є сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.
Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.
Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує передбачені цим Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується та координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
Серед основних завдань такого фонду законом визначається: сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту; сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання; популяризація української культури та мистецтв, формування міжнародного позитивного іміджу України.
Розмір фінансування Українського культурного фонду з державного бюджету щорічно визначається в законі про Державний бюджет України окремим рядком. Закон передбачає, що також джерелами формування коштів культурного фонду можуть бути добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України та інші джерела, не заборонені законодавством.