Профспілкові путівки не оподатковуються

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, які надаються профспілковою організацією членам профспілки, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб при виконанні наступних умов:
- така путівка передбачає відпочинок, оздоровлення та лікування тільки на території України;
- путівка надається профспілковою організацією тільки працівникам – членам профспілки та їх дітям віком до 18 років.
Якщо профспілкова організація надає путівку на інших умовах, вартість такої путівки є додатковим благом та оподатковується податком на доходи за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5% на загальних підставах.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Якщо путівка на відпочинок надається громадянину роботодавцем, то така путівка вважається доходом у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), тобто додатковим благом і з урахуванням підвищуючого коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 Податкового кодексу, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5% на загальних підставах.
Зазначена норма передбачена п.п. 164.2.17 е) ст. 164 та п.п. 165.1.35 ст. 165 Податкового кодексу України.