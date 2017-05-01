Збільшено неоподатковувану суму, яку працедавець може сплатити за навчання

З 1 січня 2017 року суттєво збільшено суму, яку юридична чи фізична особа може сплатити за навчання іншої фізичної особи в українських вищих та професійно-технічних закладах без оподаткування такої суми податком на доходи фізичних осіб. Це передбачено п.165.1.21 статті 165 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Неоподатковувана сума дорівнює трикратному розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (у поточному році - 9600 грн.). У минулих роках таким критерієм був граничний розмір доходу у вигляді зарплати, який давав право на отримання податкової соціальної пільги (наприклад, в 2016 році зазначена сума складала 1930 грн.)
Крім того, з 1 січня 2017 року для студентів, які навчались за рахунок роботодавця, скасовано обов’язок з відпрацювання у такого роботодавця протягом 3 років після закінчення навчального закладу.