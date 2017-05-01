На соцвиплати від чернівчан бюджет отримав 360 мільйонів ЄСВ

Упродовж чотирьох місяців цього року платники податків столиці Буковини сплатили 359,4 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 116,0 млн. грн., або майже на третину більше, ніж торік.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Звертаємо увагу, що з 1 січня 2017 року максимальний розмір єдиного внеску: 8800 грн (40000 грн х 22%) та 3364 грн за працівника - інваліда (40000 грн х 8,41%). Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), тому мінімальна сума єдиного внеску з 1 січня 2017 року становить – 704 грн (3200 грн х 22%).
Завдяки своєчасній сплаті єдиного внеску чернівчани отримують соціальні гарантії держави на пенсійне забезпечення, виплати на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань.