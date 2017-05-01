Опоблок бреше про побиття Тулика у Чернівцях

Редакція отримала відео про нібито побиття Ольгою Кобевко голову Опоблока міста Тулика. Він тепер у лікарні і скаржиться на струс мозку. Насправді його ніхто не чіпав, якщо не врахувати кількох підсрачників, які він заробив, коли обізвав АТОшників аватарами.На відео видно, що Тулик після означених подій розмовляє з жінкою та поліцією. Він виглядає цілком здоровим. Навіть бадьорим. Сідає у авто і кудись їде. Через кілька хвилин після відїзду Тулик з"явився у лікарні зі скаргами на струс мозку. Головний лікар Грушко уже заперечив це. Але брехуни з опоблоку далі продовжують брехати.Дивіться. Чи може так вести себе людина, яку нібмто"жорстоко побили 10-12 людей"? І де там є струс мозку? Хіба що у дупі...