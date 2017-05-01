Опоблок бреше про побиття Тулика у Чернівцях

Зійшов сніг, вже весна йде до літа, прилетіли птахи до рідних гнізд… А до Чернівців злітаються туристи. Місто стає активним туристичним центром навіть тоді, коли влада його робить повністю депресивним.
Ігор БУРКУТ, політолог:
"РУССКІЙ ВЕЙ'З МІР"До масового від'їзду євреїв на історичну батьківщину в Чернівцях нерідко можна було почути вираз мовою ідиш: "Вей'з мір!". У перекладі з єврейської він означає "Горе мені!" і є прямим відповідником українського "Ой, лишенько!". Що таке справжнє "Вей'з мір!" ми відчули тільки три роки тому, коли московський агресор приніс страшне горе на українську землю. Захотілося Путіну загнати нас у свій гнилий "Русскій мір", і розпочав він "гібридну" війну, кінця якої не видно.
Надія Вірна, регіональна кореспондентка ІМІ в Чернівецькій області:
Чи така бідна чернівецька медицина, і де ліки?Я страшенно не люблю лікарні. Думка про те, що треба тиждень-другий на лікування в комунальних медичних закладах, викликає в мене жах. Є особистий негативний досвід. І взагалі пострадянська система охорони здоров'я не додає бажання ходити туди навіть на профілактичні огляди (які вкрай необхідні), а тільки за крайньої необхідності (коли вже далі нікуди тягнути).
у сесійній залі Чернівецької міської ради відбудеться презентація книги «Янголи букового краю». Цю книгу випустили видавництво ТОВ «АНТ ЛТД» та редакція газет «Час», написана журналістом Наталією Боярчук.
Янголи букового краю У ній йдеться про загиблих героїв з Буковини, котрі віддали своє життя за незалежність України на фронтах Донбасу, де російські фашисти розв’язали криваву війну з нашою державою. Майже три роки редакція газети «Час» вела літопис героїв. Участь у презентації візьмуть родичі загиблих героїв.
в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (біля фонтану) відділ у справах сім’ї та молоді спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить Дитячий велопробіг та свято сім’ї. Запрошуються діти віком від 3-х до 10 років на своєму велосипеді, машинці чи будь-якому дитячому транспорті. На кожного учасника чекає подарунок, а також можливість взяти участь у лотереї та виграти приз. Другою частиною дійства є «Свято сім’ї Чернівців-2017», яке розпочнеться о 16.00. Цікаві конкурси, вікторини, солодощі, подарунки та казкові герої чекають на гостей заходу.
Редакція отримала відео про нібито побиття Ольгою Кобевко голову Опоблока міста Тулика. Він тепер у лікарні і скаржиться на струс мозку. Насправді його ніхто не чіпав, якщо не врахувати кількох підсрачників, які він заробив, коли обізвав АТОшників аватарами.
На відео видно, що Тулик після означених подій розмовляє з жінкою та поліцією. Він виглядає цілком здоровим. Навіть бадьорим. Сідає у авто і кудись їде. Через кілька хвилин після відїзду Тулик з"явився у лікарні зі скаргами на струс мозку. Головний лікар Грушко уже заперечив це. Але брехуни з опоблоку далі продовжують брехати.
Дивіться. Чи може так вести себе людина, яку нібмто"жорстоко побили 10-12 людей"? І де там є струс мозку? Хіба що у дупі...