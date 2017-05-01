Опоблоківці Буковини погрожували зброєю Ользі Кобевко і воїнам АТО

З джерел, яким ми довіряємо, вдалося дізнатися, що під час інциденту між АТОшниками та регіоналами-сепаратистами з ОПОБЛОКУ 10 травня у Чернівцях, останні намагалися розстріляти українців.
Тільки професійні дії воїнів АТО завадили опоблоківцям використати стрілецьку зброю. Як з"ясувалося, у багажнику авта, яким приїхали на "стрєлку" опоблоківці був бойовий автомат. Депутат обласної ради Ольга Кобевко вимагала негайного виклику поліції. Разом з начальником служби безпеки аеропорта вона таки викликала поліцію. Коли приїхали поліцейські, всі опоблоківці були живі і здорові. Через годину вони уже знімали побої у лікарні. Все свідчить про те, що побої (якщо такі були) опоблоківці нанесли собі самі. Аби згодом спровокувати депутата обласної ради Ольгу Кобевко та воїнів АТО. Сама депутат та воїни Ато вимагають від поліції детального розслідування цієї провокації та покарання тих, хто прагне дестабілізувати ситацію на Буковині.