Опоблок Буковини провокує Ольгу Кобевко

Схоже у Чернівцях затівається велика провокація проти депутата Чернівецької обласної ради Ольги Кобевко. Комусь явно не дає спокою її безкомпромісне ставлення до ворогів української держави. Невже через кілька років після Революції Гідності в країні знову починається полювання на патріотів? Чи таким чином хтось намагається позбутися потужного конкурента на майбутніх виборах?
Чернівецький ОПОБЛОК розповсюджує нісенітниці. Ніби то депутат обласної ради Ольга Кобевко (зріст 178см, вага 57 кг) до півсмерті побила агресивного регіонала опоблоківця (зріст 190см вага 105 кг).
Насправді опоблоківцеві надавали підсрачників атовці, яких він перед цим назвав "аватарами".
Коли йому давали підсрачників, він це назвав "струсом мозку". Атовці не знали, що мозок у опоблоківця знаходиться у задньому проході.У лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців заперечили інформацію про "важкий стан" голови Чернівецького міського осередку політичної партії "Опозиційний блок" Руслана Тулика, котрого, за повідомленням офіційного сайту партії, начебто побили 10 травня.
Про це у коментарі кореспонденту molbuk.ua повідомив головний лікар медустанови Олександр Грушко.
Зокрема, він сказав, що наразі у лікарні немає "важких" хворих.
"Немає нікого у важкому стані. Там легкий струс", - сказав він.
Окрім того, Грушко підтвердив інформацію про те, що Тулик нині перебуває на лікуванні в нейрохірургічному відділенні лікарні.
"Зараз він перебуває у лікарні у нейрохірургії. Зазвичай, у випадках, коли є підозра на струс, пацієнт повинен лежати і відстежуватись три дні", - повідомив медик.
"На поточний момент нічого страшного там немає", - додав Грушко.