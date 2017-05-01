Буковинців запрошують до участі в акції з питань планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я

Завтра, 12 травня, у рамках проведення Всеукраїнського тижня планування сім’ї в Чернівцях відбудеться вулична акція, присвячена питанням планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я населення.



В акції візьмуть участь провідні фахівці з обласного центру планування сім’ї Чернівецького обласного медичного діагностичного центру, ОКУ «Чернівецький обласний ендокринологічний центр», ОКУ «Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології БДМУ, медичного центру лікування безпліддя, а також представники Чернівецького благодійного фонду «Нова сім’я».



Для всіх охочих буковинців безкоштовно проводитимуть ряд обстежень: визначення рівня цукру в крові, вимірювання рівня артеріального тиску, експрес-тест на діагностику ВІЛ/СНІДу. Водночас учасники акції зможуть отримати консультації висококваліфікованих медичних фахівців з питань ендокринології, гінекології, збереження чоловічого та жіночого репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, лікування безпліддя, методів запобігання інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом тощо.



Акція відбудеться за ініціативи центру планування сім’ї Чернівецького обласного медичного діагностичного центру, КМУ «Обласний центр здоров’я», а також за сприяння та підтримки Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА.



Місце і час проведення акції: м. Чернівці, вул. імені О. Кобилянської (неподалік палацу урочистих подій), з 10.30 до 13.00.





