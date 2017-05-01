Дмитро Ярош до Авакова і Порошенка:"Заговорить вулиця і стволи!"

Запевнення правоохоронців Дніпровщини, що "у них все під контролем" виявилися фікцією...
Знаю, що кадрові висновки вже зроблені. Але цього явно замало.
Повний розгром антидержавного бандугрупування "Опоблок", арешти "титушні" і головне, організаторів побєдобєсного кремлівського шабашу у Дніпрі, які сидять по офісах оопоблоку і дтеку, єдине, що може зупинити людський гнів. Ну, й не забути про сепарську мусорню в українській поліцейській формі...
Якщо ж влада і правоохоронці знову будуть, в умовах війни, толерувати антидержавну діяльність вілкулів і їм подібних - заговорить вулиця, а можливо, і стволи...
Не треба гратися з українцями! Один вже погрався і зараз далеко...
Дніпряни, не допустимо колорадо-ватного реваншу!
Дніпро було, є і буде Українським!