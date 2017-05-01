Через підпал офісу «Опозиційного блоку» в Дніпрі відкрили кримінальне провадження. Про це Радіо Свобода повідомили 11 травня в міському управлінні поліції Дніпра.
За даними з поліції, провадження відрите за частиною 2 статті 194 Кримінального Кодексу України – «умисне знищення або пошкодження майна». Як зазначили в поліції, стаття передбачає покарання строком від 3 до 10 років позбавлення волі.
«На місці працює слідчо-оперативна група, зловмисники встановлюються», – сказали в поліції. Розслідуванням займається Соборний райвідділ поліції Дніпра.
У четвер в обласній організації «Опозиційного блоку» заявили, що вночі невідомі підпалили центральний обласний офіс партії на проспекті Дмитра Яворницького, 5. За цими даними, невідомі особи кинули до будівлі кілька пляшок із запалювальною сумішшю і зникли з місця злочину на автомобілі.
Як зазначив у коментарі Радіо Свобода депутат міської ради від «Опозиційного блоку» Сергій Суханов, за даними з камер відеоспостереження, нападників було двоє, обличчя приховані балакавами. Суханов не виключив, що цей інцидент пов’язаний з інцидентами 9 травня у Дніпрі.
У вівторок у Дніпрі сталися сутички під час святкування 9 травня біля пам’ятника Вічної слави. Конфлікт спалахнув на підході до пам’ятника, під час проходження колони, організованої партією «Опозиційний блок», після того, як демобілізовані бійці АТО зажадали від організаторів ходи відмовитись від використання партійної символіки.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив 10 травня, що у райвідділі у Дніпрі станом на десяту ранку перебували 12 осіб, затриманих за статтею Кримінального кодексу про масові заворушення. За його інформацією, одному із затриманих вручили підозру, а іншим «вручать протягом 72 годин».Джерело