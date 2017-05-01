Вбивство Шеремета: День 295-й

В ніч перед убивством Шеремета біля його будинку був співробітник СБУВ СБУ не підтвердили присутності свого співробітника на місці вбивства журналіста.Редакція розслідувань Громадського Слідство.Інфо спільно з колегами з міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP представили фільм-розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета.За даними журналістів, в ніч перед вбивством Шеремета біля його будинку був помічений колишній або нинішній співробітник СБУ Ігор Устименко, який працював у відомстві до 2014 року.Стверджується, що він був присутній біля будинку вбитого принаймні кілька годин вночі, коли під машину журналіста було підкладено вибухівку і приїхав на місце події на Skoda АА 2551 МО сірого кольору. Автомобіль зафіксували кілька камер спостереження.Зазначимо, що Устименко відмовився коментувати свої зв'язки зі службою, а також у розмові з журналістами не зміг конкретно відповісти, що робив у ніч убивства Шеремета біля його будинку. СБУ також відмовилася надавати коментарі для фільму.Пізніше спікер відомства Олена Гітлянська у Facebook спростувала інформацію про присутність співробітника СБУ на місці вбивства Шеремета."Повідомляємо, що Устименко Ігор Андрійович був звільнений зі СБ України 29 квітня 2014 року", - написала вона.Також Гітлянська наголосила, що стосовно інформації про Устименка необхідно було звертатися до виходу фільму-розслідування.Нагадаємо, Шеремет загинув унаслідок вибуху в машині 20 липня 2016 року. Генпрокурор Юрій Луценко назвав загибель журналіста вбивством.