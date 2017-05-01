Губернатор Фищук має двох нових заступників

Сьогодні, 11 травня, голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук під час проведення апаратної наради представив двох нових заступників - першого заступника голови обласної державної адміністрації Михайла Павлюка та заступника голови обласної державної адміністрації Василя Гостюка. Про це повідомляє прес-служба ОДА.Довідково.
Перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Павлюк Михайло Вікторович народився 06 квітня 1984 року у місті Чернівці. Освіта повна вища, у 2006 році закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Країнознавство» (магістр міжнародних відносин, перекладач), у – 2010 році - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Правознавство» (магістр права). Науковий ступінь - кандидат політичних наук. Депутат Чернівецької обласної ради VI скликання. Попереднє місце роботи - директор ТОВ «Буковина Солар 1». Заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Гостюк Василь Іванович народився 25 грудня 1974 року у місті Чернівці. Освіта повна вища, у 1997 році закінчив Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Правознавство» (юрист). Науковий ступінь – кандидат юридичних наук. Депутат Чернівецької обласної ради VII скликання. З 2007 року і до цього часу - доцент кафедри цивільного права і правового забезпечення туризму Київського університету туризму, економіки і права. Попереднє місце роботи - директор ТОВ «Буковинські надра».