Міністр соціальної політики Андрій Рева. Фото:kp.uaДефіцит Пенсійного фонду - 145 млрд грн. Або 6% ВВП. Це більше, ніж Україна витрачає на оборону.Про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю "Цензор.Нет"."Вихід один – проведення пенсійної реформи. В Україні мізерні пенсії. Але власних коштів Пенсійного фонду вистачає на виплату половини. Щоб підвищити пенсії, потрібно взяти додаткові дотації з державного бюджету. Отже, забрати із інших програм – фінансування освіти, медицини, армії, що є шляхом в нікуди. Або шукати можливості збільшення доходів Пенсійного фонду", - говорить Рева.За словами міністра, у меморандумі з МВФ немає вимоги щодо підвищення пенсійного віку."Раніше МВФ пропонував збільшити пенсійний вік. Зараз - ні. Позиція, що пенсійний вік не підвищуватимуть, одна з головних. Ми її тримали весь час у переговорах і витримали до кінця. Однак МВФ – це не благодійна організація. Якщо ви відмовляєтеся підвищувати пенсійний вік, то повинні запропонувати альтернативу", - зазначив він.Доведеться підвищувати страховий стаж."Зараз мінімальний - 15 років. Його поступово слід виводити на рівень, передбачений законодавством – 35 років", - додав Андрій Рева.З 1 жовтня уряд планує зняти обмеження для працевлаштованих пенсіонерів, повідомив міністр."Працевлаштованим пенсіонерам виплачують 85 відсотків пенсії. Прем'єр оголосив, що з 1 жовтня, коли почнуть пенсійна реформа, це обмеження знімемо", - каже Андрій Рева.В Україні чоловіки йдуть на пенсію в 60 років. Для жінок пенсійний вік протягом 2011-2021 років має поетапно зростати. 2017 року на пенсію йдуть у 58 років. Із 55 років можуть піти на пенсію жінки, які мають більше п'яти дітей чи дитину-інваліда, учасниці бойових дій, ті, хто працював на шкідливих підприємствах.